- 08:17 Овнам — енергія, Ракам — емоції, а Левам — творчість: гороскоп на 13 червня для всіх знаків Зодіаку
- 00:07 Україна U21 прикро програла Данії на старті Євро-2025: відеоогляд матчу
- 12.06 22:27 Тест «Ресторанний етикет» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 12.06 22:00 Незвичайний салат від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: смакує зі смаженою картоплею
- 12.06 21:30 Загадкова каблучка на пальці доньки Джолі та Пітта спровокувала чутки про можливі заручини
- 12.06 21:01 Найкращі овочі та фрукти від гіпертонії: обов’язково включіть їх до свого меню
- 12.06 20:45 «Квіткові натюрморти відновлюють нас, як сама природа», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 12.06 20:32 Рік рідні сподівались і чекали: на Вінниччині попрощалися з воїном, який прийняв останній бій на Донеччині
- 12.06 20:07 Кабачковий торт із зеленню: приготуйте за цим рецептом і не переживайте за свою талію
- 12.06 19:57 Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня
- 12.06 19:43 Не лише не додадуть, а й заберуть: кого з пенсіонерів і чому змусять повернути виплати
- 12.06 19:34 Зеленський назвав умову, коли «москва зазвучить миролюбно»
Знову замішана Анджеліна Джолі? Бред Пітт перестав спілкуватися з двома дітьми
Видно, рішення доньки Бреда Пітта та Анджеліни Джолі відмовитися від власного імені стала не єдиною неприємністю для відомого актора, який свого часу наполягав на тому, щоб її назвали саме так.
Після розлучення Бред повинен був розірвати стосунки з двома із шести спільних дітей, повідомляє Mirror.
Як відомо, у Пітта та Джолі троє прийомних дітей: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс та 20-річна Захара, а також троє біологічних: 19-річна Шайло та близнюки Нокс та Вів'єн, яким по 16 років.
Але, як виявилося, у актора давно натягнуті стосунки із сином Паксом, який кілька років тому публічно назвав Пітта «засранцем світового класу».
Минулого місяця сина знаменитостей помітили виходом з готелю Chateau Marmont з друзями, і джерело, близьке до Бреда, заявило, що актора більше не хвилює, «що Пакс робить чи не робить».
«Бред щиро вважає, що його відносини з Паксом не підлягають відновленню», — сказав інсайдер.
Також Пітт багато років не підтримує зв'язок зі старшим сином Меддоксом, на якого він, за словами Анджеліни, підняв руку під час сварки у літаку у 2016 році, яка стала однією з причин їхнього розлучення.
Втім, інсайдери запевняють, що Бред кілька разів намагався зробити все залежне від нього, щоб спілкуватися з синами, але під впливом матері вони не бажають йти на примирення.
Зазначимо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт почали зустрічатися у 2005 році і вважалися однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Актори одружилися у 2014 році, але через два роки Джолі подала на розлучення. Процес супроводжувався довгими судовими розглядами щодо опіки над дітьми та поділу майна і завершився лише через вісім років, у грудні минулого року. Дочка пари Шайло, коли їй виповнилося 18 років, офіційно відмовилася від прізвища батька. Приклад сестри наслідували інші дочки пари — Захара і Вів'єн.
Водночас Бред Пітт вже досить тривалий час зустрiчається з дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон й заявив, що готовий одружитися з нею.135
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня