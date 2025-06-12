Знову замішана Анджеліна Джолі? Бред Пітт перестав спілкуватися з двома дітьми

Видно, рішення доньки Бреда Пітта та Анджеліни Джолі відмовитися від власного імені стала не єдиною неприємністю для відомого актора, який свого часу наполягав на тому, щоб її назвали саме так.



Після розлучення Бред повинен був розірвати стосунки з двома із шести спільних дітей, повідомляє Mirror.

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Як відомо, у Пітта та Джолі троє прийомних дітей: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс та 20-річна Захара, а також троє біологічних: 19-річна Шайло та близнюки Нокс та Вів'єн, яким по 16 років.

Але, як виявилося, у актора давно натягнуті стосунки із сином Паксом, який кілька років тому публічно назвав Пітта «засранцем світового класу».

Минулого місяця сина знаменитостей помітили виходом з готелю Chateau Marmont з друзями, і джерело, близьке до Бреда, заявило, що актора більше не хвилює, «що Пакс робить чи не робить».

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«Бред щиро вважає, що його відносини з Паксом не підлягають відновленню», — сказав інсайдер.

Також Пітт багато років не підтримує зв'язок зі старшим сином Меддоксом, на якого він, за словами Анджеліни, підняв руку під час сварки у літаку у 2016 році, яка стала однією з причин їхнього розлучення.

Втім, інсайдери запевняють, що Бред кілька разів намагався зробити все залежне від нього, щоб спілкуватися з синами, але під впливом матері вони не бажають йти на примирення.

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Зазначимо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт почали зустрічатися у 2005 році і вважалися однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Актори одружилися у 2014 році, але через два роки Джолі подала на розлучення. Процес супроводжувався довгими судовими розглядами щодо опіки над дітьми та поділу майна і завершився лише через вісім років, у грудні минулого року. Дочка пари Шайло, коли їй виповнилося 18 років, офіційно відмовилася від прізвища батька. Приклад сестри наслідували інші дочки пари — Захара і Вів'єн.

Водночас Бред Пітт вже досить тривалий час зустрiчається з дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон й заявив, що готовий одружитися з нею.

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