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Більше не Шайло: донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі змінила ім’я

14:53 4 червня 2025
Шайло Джолі змінила ім&#39;я. Фото із соцмереж

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, яка нещодавно відзначила 19-річчя, змінила ім'я.

Як пише PageSix, днями в Лос-Анджелесі відбулася презентація бренду Isabel Marant, і в пресрелізі за його підсумками Шайло значиться як хореограф одного з танцювальних номерів, проте не під своїм ім'ям, а під ім'ям Ші Джолі (Shi Joli замість Shilon Jolie).

Фото з фанатської сторінки у соцмережах shilohjoliefan

Варто відзначити, що Шайло кілька років серйозно займається танцями. Той факт, що наразі вона самостійно ставить хореографічні номери на сцені, в мережі назвали новим етапом її захоплення. У ЗМІ також висловили припущення, що нове ім'я Шайло стане її сценічним псевдонімом.

Фото з фанатської сторінки у соцмережах shilohjoliefan

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Раніше на тлі скандального розлучення своїх батьків Шайло, яка є старшою біологічною дочкою Джолі та Пітта, відмовилася від прізвища батька, взявши прізвище матері. За документами, вона тепер Шайло Нувель Джолі.

Фото зі сторінки фанів shilohjoliefan

Повідомлялося, що тоді актор був «обізнаний про подію» і «засмучений». Про рішення не використовувати прізвище Пітта також заявляли двоє прийомних дітей пари — Захара та Меддокс.

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Нещодавно 61-річний Пітт прокоментував завершення гучного розлучення з Анджеліною. На запитання GQ, чи випробував він «полегшення», він відповів: «Ні, я не думаю, що це було чимось особливим. Просто щось приходить до завершення. Юридично».

Нагадаємо, що крім захоплення танцями Шайло має також і акторський досвід: ще маленькою вона зіграла у фільмі «Маліфісента», де її мати виконала головну роль.

Фото зі сторінки фанів shilohjoliefan

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