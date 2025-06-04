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Більше не Шайло: донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі змінила ім’я
Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, яка нещодавно відзначила 19-річчя, змінила ім'я.
Як пише PageSix, днями в Лос-Анджелесі відбулася презентація бренду Isabel Marant, і в пресрелізі за його підсумками Шайло значиться як хореограф одного з танцювальних номерів, проте не під своїм ім'ям, а під ім'ям Ші Джолі (Shi Joli замість Shilon Jolie).
Варто відзначити, що Шайло кілька років серйозно займається танцями. Той факт, що наразі вона самостійно ставить хореографічні номери на сцені, в мережі назвали новим етапом її захоплення. У ЗМІ також висловили припущення, що нове ім'я Шайло стане її сценічним псевдонімом.
Раніше на тлі скандального розлучення своїх батьків Шайло, яка є старшою біологічною дочкою Джолі та Пітта, відмовилася від прізвища батька, взявши прізвище матері. За документами, вона тепер Шайло Нувель Джолі.
Повідомлялося, що тоді актор був «обізнаний про подію» і «засмучений». Про рішення не використовувати прізвище Пітта також заявляли двоє прийомних дітей пари — Захара та Меддокс.
Нещодавно 61-річний Пітт прокоментував завершення гучного розлучення з Анджеліною. На запитання GQ, чи випробував він «полегшення», він відповів: «Ні, я не думаю, що це було чимось особливим. Просто щось приходить до завершення. Юридично».
Нагадаємо, що крім захоплення танцями Шайло має також і акторський досвід: ще маленькою вона зіграла у фільмі «Маліфісента», де її мати виконала головну роль.
Фото зі сторінки фанів shilohjoliefan246
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