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Невдячний Бруклін Бекхем: син Девіда та Вікторії вирішив обірвати всі зв’язки з батьками

14:53 12 червня 2025
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, фото instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Після того, як 26-річний Бруклін, син Девіда та Вікторії Бекхем, змінив тату на честь матусі, шанувальники родини почали підозрювати, що цим кроком все не завершиться.

На жаль, побоювання справдилися: Бруклін сказав своїй сім'ї, що не хоче спілкуватися з ними взагалі, пише Page Six.

Мало того, зоряний спадкоємець навіть не привітав свого батька з майбутнім присвоєнням йому лицарського титулу, хоча добре знає, як це важливо для Девіда.

Крім того, Бруклін зблизився з батьками Ніколи Пельтц — мільярдером Нельсоном Пельтцем та його дружиною Клаудією.

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Інсайдери повідомляють, що Девід та Вікторія Бекхеми у розпачі. Адже Бруклін не відповідає на дзвінки, і не приїжджає додому у Великобританію, проводячи весь час за океаном. Але ще зовсім недавно сім'я здавалася такою дружною!

Не менше тривоги у сім'ї викликає і брат Брукліна, 22-річний Ромео, який несподівано знайшов дівчину старшу на вісім років. Це модель Кароліна Даур. Днями парочку помітили у Парижі. Папараці підловили спортсмена та манекенницю, коли ті покинули вечірку у готелі Costes і попрямували до нічного клубу.

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