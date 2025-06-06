41.07 / 41.62 47.08 / 47.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Більше не «мамине хлоп’ятко»: старший син Вікторії Бекхем змінив тату на її честь

12:55 6 червня 2025
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, фото nicolaannepeltzbeckham

Після того, як стала відома причина ворожнечі між Вікторією Бекхем та дружиною її старшого сина Брукліна Ніколою, ніхто вже не дивується тому, що відбувається у зірковій родині.

Зокрема, днями ЗМІ виявили, що старший син Бекхемів Бруклін змінив татуювання, яке він зробив на честь своєї матері Вікторії. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Все почалось з того, що Бруклін з дружиною знялися у фотосесії для журналу Glamour, під час якої він продемонстрував тіло, вкрите візерунками.

Шанувальники пари звернули увагу на те, що напис «мамине хлоп'ятко» у районі серця у нього тепер «обрамлений» квітковим малюнком і став набагато менш помітним.

РЕКЛАМА

ЗМІ вирішили, що нове татуювання пов'язане з Ніколою, а точніше з її весільним букетом, і символізує розкол, що утворився у родині з цього приводу.

У самому інтерв'ю для журналу пара згадала про стрес під час підготовки до весілля у 2022 році, акцентувавши увагу на сімейних історіях і своєму коханні і не торкаючись чуток про конфлікти в сім'ї Брукліна.

Як відомо, напруженість між Ніколою та Вікторією виникла ще під час роману пари. Однак відкритий конфлікт стався вже під час підготовки до їхнього весілля і на самій церемонії. Нікола відмовилася одягати весільну сукню бренду майбутньої свекрухи.

РЕКЛАМА

Їй також не подобалося, що «токсична» свекруха намагається втручатися в організацію урочистостей. Згодом Нікола також висловлювала невдоволення надмірним впливом батьків на Брукліна, а нещодавно з'явилася інформація про ще один інцидент на весіллі: Вікторія нібито зіпсувала перший танець молодят. Сам Бруклін з початку конфлікту зайняв бік коханої: переїхав до неї в США, набив татуювання у вигляді її портрета і навіть узяв після весілля прізвище дружини (тепер обоє називають себе Пельтц-Бекхем).

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл, у яких теж є проблеми з родиною, підтримали Ніколу та Брукліна.

160

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

як позбутися попелиці

Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки

відключення світла

Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень

Навантаження ракети Taurus

Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні

Розклад карт Таро на 7 червня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Сонце», Тельцям — «Колесо Фортуни», а Терезам — «Король Пентаклів»: Таро-прогноз і поради карт на 7 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів