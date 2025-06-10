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Тягне до старших за себе дівчат? 22-річний Ромео Бекхем закрутив роман із 30-річною німецькою моделлю

11:23 10 червня 2025
Ромео Бекхем зустрічається з Кароліною Даур. Фото The Daily Mail

Схоже, син колишнього футболіста збірної Англії Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем, Ромео, вирішив «підти шляхом» багатьох чоловіків своєї родини і почав зустрічатися з дівчиною, яка старше за нього. До цього так зробив 26-річний Бруклін, який одружений на 30-річній Ніколі Пельтц. Та й сам тато Девід на два роки молодший за матусю Вікторію.

Звичайно, поганого в цьому нічого немає, і можна тільки радіти, що люди можуть знаходити спільну мову всупереч різниці у віці. Про роман Ромео пише видання Daily Mail.

Новою дівчиною Ромео стала 30-річна німецька модель Кароліна Даур — папараці «підловили» парочку днями у Парижі, коли ті покинули вечірку в готелі Costes і попрямували до нічного клубу.

Видання вважає, що Ромео Бекхема та Кароліну Даур зблизили спільні інтереси, зокрема любов до тенісу. До цього знаменитості завітали до півфіналу чоловічого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції. Самі спортсмен та модель ніяк не коментували плітки про роман.

Ромео Бекхем з колишньою дівчиною та його нова пасія (праворуч). Фото The Daily Mail

Раніше Ромео Бекхем розстався з моделлю та діджеєм Кім Тернбулл після семи місяців стосунків. Роман «згас» за три тижні після святкування 50-річчя Девіда Бекхема.

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Друзі зазначають, що між Ромео та Кім збереглися дружні стосунки, і їхнє розставання ніяк не пов'язане зі звинуваченнями з боку Ніколи Пельтц на адресу Кім.

Раніше «ФАКТИ» писали, що стало причиною сварки між Бекхемами та їхньою невісткою.

Фото The Daily Mail

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