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Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
З 15 червня по 13 липня на 12 стадіонах 11 міст США відбудеться клубний чемпіонат світу з футболу за участю 32 команд із шести конфедерацій, який минулого року виграв «Манчестер Сіті». Серед учасників турніру — «Реал» Андрія Луніна, «Бенфіка» Анатолія Трубіна та «Лос-Анджелес» Артема Смолякова.
З кожної групи до плей-оф проб'ються по дві найкращі команди.
На учасників турніру чекають солідні призові від ФІФА. 525 мільйонів доларів буде розподілено між усіма командами незалежно від їхніх результатів на турнірі. У той же час клуби з різних конфедерацій отримають різні призові на основі спортивних та комерційних критеріїв: Європа — 12,81 — 38,19 млн. доларів, Південна Америка — 15,21 млн, Північна Америка — 9,55 млн, Азія — 9,55 млн, Африка — 9,55 млн і Океанія — 9,55 млн.
Кожна перемога на груповому турнірі оцінюється в 2 млн доларів, кожна нічия — в 1 млн. Вихід до 1/8 фіналу принесе команді 7,5 млн доларів, в ¼ фіналу — 13,125 млн, у півфінал — 21 млн, у фінал — 30 млн. Тріумфатору КЧМ-2025 дістанеться 40 млн, і сумарно він може заробити у США до 125 млн доларів.
Усі поєдинки КЧМ-2025 в Україні можна безкоштовно дивитися на стрімінговій платформі DAZN (без українського коментаря). Також 25 матчів групової стадії та всі поєдинки плей-оф, включаючи фінал (13 липня на 82-тисячній арені MetLife Stadium у Нью-Йорку), покажуть «Суспільне Спорт» та регіональні канали «Суспільного».
Груповий турнір
Група А
«Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Інтер» Маямі" (США)
15 червня (неділя)
«Аль-Ахлі» — «Інтер Маямі» 03:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
16 червня (понеділок)
«Палмейрас» — «Порту» 01:00 DAZN
19 червня (четвер)
«Палмейрас» — «Аль-Ахлі» 19:00 DAZN
«Інтер Маямі» — «Порту» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
24 червня (вівторок)
«Інтер Маямі» — «Палмейрас» 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
«Порту» — «Аль-Ахлі» 04:00 DAZN
Група В
«ПСЖ» (Франція), «Атлетико» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерз» (США)
15 червня (неділя)
«ПСЖ» — «Атлетико» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
16 червня (понеділок)
«Ботафого» — «Сіетл Саундерз» 05:00 DAZN
20 червня (п'ятниця)
«Сіетл Саундерз» — «Атлетико» 01:00 DAZN
«ПСЖ» — «Ботафого» 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
23 червня (понеділок)
«Атлетико» — «Ботафого» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
«Сіетл Саундерз» — «ПСЖ» 22:00 DAZN
Група С
«Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія), «Бока Хуніорс» (Аргентина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)
15 червня (неділя)
«Баварія» — «Окленд Сіті» 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
17 червня (вівторок)
«Бенфіка» — «Бока Хуніорс» 01:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
20 червня (п'ятниця)
«Бенфіка» — «Окленд Сіті» 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
21 червня (субота)
«Баварія» — «Бока Хуніорс» 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
24 червня (вівторок)
«Бенфіка» — «Баварія» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
«Окленд Сіті» — «Бока Хуніорс» 22:00 DAZN
Група D
«Фламенго» (Бразилія), «Челсі» (Англія), «Лос-Анджелес» (США), «Есперанс» (Туніс)
16 червня (понеділок)
«Челсі» (Англія) — «Лос-Анджелес» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
17 червня (вівторок)
«Фламенго» — «Есперанс» 04:00 DAZN
20 червня (п'ятниця)
«Фламенго» — «Челсі» 21:00 DAZN
21 червня (субота)
«Лос-Анджелес» — «Есперанс» 01:00 DAZN
25 червня (середа)
«Есперанс» — «Челсі» 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
«Лос-Анджелес» — «Фламенго» 04:00 DAZN
Група Е
«Рівер Плейт» (Аргентина), «Інтер» (Італія), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Японія)
17 червня (вівторок)
«Рівер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
18 червня (середа)
«Монтеррей» — «Інтер» 04:00 DAZN
21 червня (субота)
«Інтер» — «Урава Ред Даймондс» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
22 червня (неділя)
«Рівер Плейт» — «Монтеррей» 04:00 DAZN
26 червня (четвер)
«Інтер» — «Рівер Плейт» 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
«Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей» 04:00 DAZN
Група F
«Флуміненсе» (Бразилія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Ульсан» (Південна Корея), «Мамелоді Сандаунз» (ПАР)
17 червня (вівторок)
«Флуміненсе» — «Боруссія» 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
18 червня (середа)
«Ульсан» — «Мамелоді Сандаунз» 01:00 DAZN
21 червня (субота)
«Мамелоді Сандаунз» — «Боруссія» 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
22 червня (неділя)
«Флуміненсе» — «Ульсан» 01:00 DAZN
25 червня (середа)
«Боруссія» — «Ульсан» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
«Мамелоді Сандаунз» — «Флуміненсе» 22:00 DAZN
Група G
«Манчестер Сіті» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ)
18 червня (середа)
«Манчестер Сіті» — «Відад» 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
19 червня (четвер)
«Аль-Айн» — «Ювентус» 04:00 DAZN
22 червня (неділя)
«Ювентус» — «Відад» 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
23 червня (понеділок)
«Манчестер Сіті» — «Аль-Айн» 04:00 DAZN
26 червня (четвер)
«Відад» — «Аль-Айн» 22:00 DAZN
«Ювентус» — «Манчестер Сіті» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
Група Н
«Реал» (Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Пачука» (Мексика)
18 червня (середа)
«Реал» — «Аль-Хіляль» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
19 червня (четвер)
«Пачука» — «Зальцбург» 01:00 DAZN
22 червня (неділя)
«Реал» — «Пачука» 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
23 червня (понеділок)
«Зальцбург» — «Аль-Хіляль» 01:00 DAZN
27 червня (п'ятниця)
«Аль-Хіляль» — «Пачука» 04:00 DAZN
«Зальцбург» — «Реал» 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
1/8 фіналу
28 червня (субота)
1А — 2 В (матч № 49) 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
1С — 2D (матч № 50) 23:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
29 червня (неділя)
1В — 2А (матч № 51) 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
1D — 2C (матч № 52) 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
30 червня (понеділок)
1E —
1 липня (вівторок)
1G — 2H (матч № 54) 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
1H — 2G (матч № 55) 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
2 липня (середа)
¼ фіналу
4 липня (п'ятниця)
Переможець № 53 — переможець № 54 (матч № 58) 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
5 липня (субота)
Переможець № 49 — переможець № 50 (матч № 57) 04:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
Переможець № 51 — переможець № 52 (матч № 59) 19:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
Переможець № 55 — переможець № 56 (матч № 60) 23:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
½ фіналу
8 липня (вівторок)
Переможець № 57 — переможець № 58 (матч № 61) 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
9 липня (середа)
Переможець № 59 — переможець № 60 (матч № 62) 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
Фінал
13 липня (неділя)
Переможець № 61 — переможець № 62 22:00 «Суспільне Спорт», регіональні канали «Суспільного», DAZN
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що французький «ПСЖ» у фіналі Ліги чемпіонів знищив італійський «Інтер».
Фото ФІФА148
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