«Манчестер Сіті» забив у розгромному фіналі вже на 40-й секунді та вперше став чемпіоном світу серед клубів: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 22 грудня, на арені «Король Абдулла Спортс Сіті» в Джидді (Суаудівська Аравія) визначився переможець 20-го за ліком клубного чемпіонату світу, який минулого року виграв «Реал». У вирішальному протистоянні за трофей зійшлися тріумфатор європейської Ліги чемпіонів англійський «Манчестер Сіті», який вибив у півфіналі «Ураву Ред Даймондс» з Японії (3:0), і найсильніша команда Південної Америки бразильський «Флуміненсе», що впорався з єгипетським «Аль-Ахлі». (2:0).

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Клубний чемпіонат світу. Фінал

«Флуміненсе» (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:4

Голи: Альварес (1, 88), Ніно (27, у свої ворота), Фоден (72).

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Чемпіони Англії без травмованих лідерів Холанда та де Брюйне рвонули з місця в кар'єр та зусиллями чемпіона світу у складі збірної Аргентини Альвареса повели у рахунку вже на 40-й секунді зустрічі (найшвидший гол в історії фіналів КЧС!) А на 27-й, коли після прострілу Фодена захисник Ніно зрізав м'яч у свої ворота, становище бразильців стало катастрофічним.

До фінального свистка ще була купа часу, але «Флуміненсе», не зважаючи на всі намагання, не зміг бодай «розмочити» рахунок. А «МанСіті» після перерви зусиллями Фодена та Альвареса не відмовив собі у задоволенні довести рахунок до ганебного — 4:0.



11-й рік поспіль найсильнішим на планеті став представник Європи (востаннє з неєвропейських клубів у 2012 році турнір вигравав бразильський «Корінтіанс»).

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Крім того, «Манчестер Сіті» став 12-м в історії клубом, що піднявся на вершину чемпіонату світу серед клубів (найтитулованіша команда турніру — «Реал» з п'ятьма трофеями), і четвертим представником Англії, якому вдалося перемогти у фіналі (раніше успіху досягали «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» та «Челсі»).

Додамо, що наставник «городян», олімпійський чемпіон Хосеп Гвардіола виграв клубний чемпіонат світу з третім клубом і вчетверте (у 2009 та 2011 роках іспанець призвів до успіху «Барселону», а 2013-го — «Баварію»). Загалом у тренерській кар'єрі фахівця тепер 37 (!) трофеїв, і за цим показником він поступається лише легендарному шотландцю Алексу Фергюсону (49 титулів). А якщо ще зважити на 17 (!) тріумфів Гвардіоли-футболіста…

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До речі, у поєдинку за третє місце турніру в Саудівській Аравії єгипетський «Аль-Ахлі» виявився сильнішим за найсильнішу команду Азії «Ураву Ред Даймондс» з Японії — 4:2 (Ібрагім, 19, Тау, 25, Коізумі, 60, у свої ворота, Маалул, 90+8 — Канте, 53, Шольц, 54; на 75-й хвилині захисник єгиптян Маалул не реалізував пенальті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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