Колишній клуб Мессі з голом грузина принизив у фіналі «Інтер» та увійшов до історії Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У суботу, 31 травня, слідом за фіналами Ліги Європи та Ліги конференцій на «Альянц Арені» у Мюнхені був зіграний вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів, у якому за головний трофей турніру вперше в історії боролися клуби з Франції та Італії — «ПСЖ» та «Інтер» (з грузином Кварацхелією та вірменином Мхітаряном у складах). Представник Франції вдруге в історії і вперше за 32 роки став найсильнішим у Європі (1993-го на вершину піднявся «Марсель»). І як!

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Ліга чемпіонів. Фінал

«Парі Сен-Жермен» (Франція) — «Інтер» (Італія) — 5:0 (Хакімі, 12, Дуе, 20, 63, Кварацхелія, 83, Маюлу, 87).

Якщо вірити у прикмети, то у битві між чемпіоном Франції та віцечемпіоном Італії на «Альянц-Арені» не було жодного сенсу. Адже раніше, коли фінал Кубка європейських чемпіонів проводився в Мюнхені, незмінно перемагала команда, яка раніше не мала трофея. Так було 1979-го, коли «Ноттінгем Форест» здолав «Мальме» (тоді обидва клуби билися за свій перший євротрофей), 1993-го, коли «Марсель» сенсаційно «прибив» «Мілан», 1997-го, коли дортмундська «Боруссія» залишила з носом «Ювентус», і 2012-го, коли «Челсі» у серії пенальті засмутив місцеву «Баварію».

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А оскільки «Інтер» брав трофей вже тричі, а колишній клуб Ліонеля Мессі «ПСЖ» — жодного разу (у 2020-му парижани програли вирішальний матч… мюнхенській «Баварії»), то й сумніватися у дебютному успіху французів начебто й не варто, оскільки існує така закономірність.

Тим паче, що підопічні іспанця Луїса Енріке засмутили італійців вже на 12-й хвилині, коли шикарну комбінацію за участю Вітіньї та Дуе ударом чи не в порожні ворота завершив колишній футболіст… «Інтера» марокканець Хакімі — 1:0.

Ба більше, минуло лише трохи, і парижани відзначилися ще раз. Удар 19-річного Дуе (до речі, наймолодшого автора гола та асиста у фіналах Ліги чемпіонів), рикошет від ноги Ді Марко — 2:0.

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«Ветеранський» «Інтер» намагався не лише переводити дух після пресингу «юнців» з «ПСЖ», але й шукав шансу хоча б скоротити відставання в рахунку. Але марно, без шансів. Бабільше, 63-а хвилина, Дуе — 3:0, 83-а, Кварацхелія — 4:0, 87-а, Маюлу — 5:0. З різницею у п'ять м'ячів в історії Кубка європейських чемпіонів фінал не вигравав ніхто і ніколи! Наставник «Інтера» Сімоне Індзагі сміливо може їхати до Саудівської Аравії на нечувану зарплату…

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13-разовий чемпіон Франції «ПСЖ» не став ламати «мюнхенську традицію» і вперше у 55-річній історії клубу виграв Лігу чемпіонів (Кубок чемпіонів), здобувши свій другий єврокубок. Раніше, далекого 1996-го, парижани брали Кубок володарів кубків.

13 серпня команда Луїса Енріке на стадіоні «Фріулі» в італійському Удіні зіграє з переможцем Ліги Європи англійським «Тоттенхемом» за Суперкубок УЄФА. Хоча спочатку з'їздить до США на клубний чемпіонат світу. У статусі найсильнішої команди Старого Світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в день фіналу Ліги чемпіонів помер колишній президент «Інтера».

Фото ANP

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