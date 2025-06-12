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Кейт Міддлтон порушила дрес-код і … відмовилася від кросівок

16:30 12 червня 2025
Кейт Міддлтон, фото https://www.dailymail.co.uk

Попри той факт, що принц Вільям і Кейт Міддлтон вже 14 років разом, вони почуваються щасливими. До того ж подружжя робить все для того, щоб продовжувати подобатись одне одному.

Іноді доходить до смішного, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, днями принцеса стала гостею нового музею мистецтв у Лондоні. Для відвідування локації принцеса Уельська обрала класичний брючний костюм.

А ось із взуттям цього разу Кетрін трохи прогадала. Всупереч рекомендації керівництва музею, яке переконливо просить жінок не вдягати на екскурсію туфлі на підборах (у музеї на підлозі багато отворів), вона одягнула високі шпильки.

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Звичайно, Кейт заявила, що каблуки для неї найчастіше кращі, ніж кросівки або лофери. Але вже після заходу зізналась журналістам, що принц Вільям завжди робить їй компліменти, коли бачить її у взутті на підборах.

На важливі заходи Кейт Міддлтон часто надіває сережки принцеси Діани, що теж дуже подобається принцу Вільяму.

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