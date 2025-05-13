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14 років разом: Кейт Міддлтон та принц Вільям почуваються щасливими

17:24 13 травня 2025
Кейт Міддлтон та принц Вільям

Відтоді, як принцеса Уельська пройшла повний курс хіміотерапії після шокуючого діагнозу раку, після 14 років шлюбу, в якому вони із принцом народили трьох дітей, пара стала ближчою, ніж будь-коли. За словами журналістів, коли принц і принцеса святкували свою річницю, вони виглядали більш розслабленими та закоханими.

«Вони виглядали більш природними та комфортними одне з одним, ніж будь-коли, — розповіло джерело. — Вони постійно торкалися одне одного, підштовхували одне одного, щоб вказати на щось, та обмінювалися безліччю жартів. Їхнє нове розуміння життя після всього, що сталося, здається, зробило їх ще щасливішими разом. Вони знову опинилися в місці, про яке у них явно щасливі спогади. Вони були у своїй стихії».

Раніше «ФАКТИ» писали, що коли сваряться Кейт Міддлтон та принц Вільям, вирують справжні пристрасті.

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