Не підійшла для жертвоприношення: нова версія трагедії в Дубаї з українською моделлю

У трагедії, що сталася з українською моделлю Марією Ковальчук у Дубаї, з’явилися нові дані. Зокрема, російська блогерка та колишня модель Тетяна Можегова, яка протягом тривалого часу мешкає за кордоном й активно збирає деталі про інцидент з українкою, заявила, що та стала жертвою ритуальної церемонії, під час якої її намагалися вбити. Про це вона розповіла у новому відео на своєму YouTube-каналі.

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«Чорна магія там була присутня, так. Це був ритуал. Спроба ритуального вбивства. І садисту ще пощастило, що Марія не померла. Вона йому послугу зробила, бо в нього тепер буде менший термін. Якби Марія померла, то строк був би, звісно, набагато важчим. Але невідомо, коли б її ще знайшли», — сказала блогерка.

За словами Можегової, ритуальна церемонія відбувалася на честь релігійного свята в ОАЕ, під час якого начебто часто роблять жертвоприношення. За інсайдерською інформацією, нібито було організовано жахливу вечірку, на якій охочі могли спостерігати за вбивствами та садистським шоу. Нібито саме на такий моторошний захід і потрапила Марія Ковальчук, стверджує Можегова.

«Що врятувало Марію? Річ у тім, що на вівтарі з’ясувалося, що для ритуалу вона не підходить. У неї почалися місячні. Для жертвоприношення таке не годиться. Вона вже була напівмертва, бо кістки зламані та її душили. Тобто вони вже вирішили, що вона все одно не виживе», — говорить блогерка.

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Вона стверджує, що в цей час у печі проводилася кремація іншої жертви.

«Мабуть, починався світанок й не було часу, адже піч була зайнята. Марію вирішили просто утилізувати в пустелі. У тих, хто відвозив Марію, не було часу її закопувати. Вони просто вже далеко досить-таки заїхали. Подумали: «Зараз ми її викинемо і все», — пояснює свою версію Можегова.

Раніше Можегова натякала на можливий тиск або спроби врегулювати інцидент без розголосу. За неофіційними даними, йдеться про компенсацію в розмірі до двох мільйонів доларів, однак підтвердження цьому наразі немає.

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Крім того, Можегова заявляла, що двоє осіб, які виступили скаутами, після інциденту покинули ОАЕ та, за її словами, переховуються в Європі.

Що сталося з українською моделлю Марією Ковальчук

9 березня 20-річна дівчина перестала виходити на зв’язок із рідними. Напередодні зникнення її бачили в компанії двох чоловіків на вечірці. Вона попередила матір, що залишиться у нових знайомих на ніч, однак після того більше не зв’язувалася із сім’єю.

Інцидент стався на одній з приватних вечірок, куди Ковальчук була запрошена через підписаний контракт із двома особами, які представилися модельними скаутами. Як повідомляється, їй обіцяли участь у презентаційному заході за участі впливових і заможних осіб, де вона мала створювати атмосферу та «підтримувати гарний настрій». За словами джерел, умови були подані як безпечні та легальні, з обіцянками цивілізованої організації, присутності охорони та дотримання норм поведінки.

Пізніше з’ясувалося, що контракт мав фіктивний характер і не був належним чином оформлений юридично.

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Через 10 днів Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї з множинними переломами. Вона не могла навіть говорити. Дівчину доправили до лікарні, де вона, за словами матері, пережила кілька складних операцій. З часом місцева поліція почала розслідувати трагедію та оприлюднила свою офіційну версію подій, за якою українка нібито зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти. Однак у цій заяві не розкрито, як Ковальчук потрапила на територію, що перебуває під охороною, та чому лежала на узбіччі без особистих речей.

Українська модель OnlyFans Альона Омович, яка нині мешкає в Дубаї, вважає, що Ковальчук брала участь в «елітних вечірках».

«Їм обіцяють великі гроші — десятки тисяч доларів — в обмін на дії, які межують із насильством, зневагою та навіть фізичним каліцтвом», — сказала Омович у подкасті Василя Тимошенка.

В Україні було порушено кримінальну справу за ст. 149 ККУ «Торгівля людьми». Як згодом заявила дівчина з оточення Ковальчук, вона була разом з нею на сумнозвісній вечірці Porta Potty, та бачила, як дівчат били та відверто знущалися. Зокрема очевидиця заявила, що організатором фатального гуляння був чоловік на ім’я Саїд.

Dubai Porta Potty — скандальні жорстокі та принизливі вечірки, які нібито замовляють світові топбагатії за шалену плату. Вони проходять за зачиненими дверима готелів та яхт у Дубаї. Через жорсткі угоди про конфіденційність, які учасниці нібито підписують, більшість подробиць залишається в таємниці.

Наразі, як пишуть ЗМІ, Ковальчук перебуває в Україні. За неофіційною інформацією, стан її здоров’я покращується і вона проходить курс реабілітації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Таїланді бандити викрали 21-річну громадянку України.

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