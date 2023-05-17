Українську модель розчленували в готелі у Таїланді: стали відомі подробиці страшного вбивства

Цього року світ моди вразила звістку про вбивство та розчленування 28-річної моделі Еббі Чой з Гонконгу, до якого причетна родина її колишнього чоловіка. А нещодавно стали відомі подробиці розправи над дівчиною-моделлю з України Альоною Савченко, чиє тіло виявили в одному з готелів Бангкока у Таїланді.

Як пише The Sun, у вбивстві підозрюється 25-річний бізнесмен із Великобританії польського походження Ян Єжи Лагода-Філіппов. Разом із 24-річною моделлю, яка брала участь у фотосесіях для британської компанії, вони заселилися до готелю наприкінці квітня.

Напередодні вбивства їх з Альоною зафіксували камери спостереження, коли радісна пара йшла коридором готелю до свого номера. А 15 травня бізнесмен поспіхом залишив готель. Його втеча та дивна поведінка викликали підозри у персоналу — чоловіка трясло, коли він виходив з ліфту та тягнув за собою валізу.

За даними видання, громадянин Польщі використовував Google, щоб дізнатися, як позбутися тіла. Його затримали біля кордону із Камбоджею. Чоловік заперечує свою причетність до вбивства.

Видання, що опублікувало фотографії жертви та підозрюваного, також виклало фото закривавлених пилок, які знайшли у номері поряд із частково розчленованим тілом моделі.

Нагадаємо, влітку минулого року між селами Нові та Старі Безрадичі на Київщині місцеві жителі знайшли валізу з фрагментами тіла людини. З`ясувалося, що вбита — 39-річна уродженка Краматорська, яка повернулась із Польщі на Київщину та оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. У причетності до вбивства запідозрили юриста, який у 2019 році був героєм 7-го випуску 5-го сезону шоу «Одруження наосліп».

Фото із сайту https://www.thescottishsun.co.uk

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