Жорстоко побили та закували у кайданки: в Таїланді бандити викрали 21-річну громадянку України

У Таїланді, де нещодавно вбили та розчленували українську модель, зникла 21-річна українка Богдана Кашпрук. Кілька тижнів тому дівчина вилетіла до цієї країни, щоб почати працювати в готельному бізнесі, після чого зв'язок із нею перервався. Нещодавно Богдана зателефонувала рідному брату Тарасу, який кілька років живе й працює в Польщі, і повідомила страшну новину: виявляється, її викрали невідомі озброєні люди та утримують десь між Таїландом, Лаосом і М'янмою. Дівчина двічі намагалася втекти, але її ловили, заковували в кайданки та жорстоко били. Після останньої втечі Богдані пригрозили смертю, якщо вона знову наважиться втекти. Про це повідомили в соцмережах родичі дівчини.

Дівчина зникла через кілька днів після того, як прибула до Таїланду

Зникненню Богдани Кашпрук була присвячена ціла стаття у польському виданні Dziennik Sledczy. Річ у тім, що дівчина вилітала на роботу до Таїланду з Польщі, де гостювала в брата.

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Дізнавшись про те, що сестру викрали, її брат Тарас одразу звернувся до польської поліції міста Катовіце. Однак там відповіли, що вести пошуки дівчини, яка зникла в Південно-Східній Азії, полякам буде дуже складно, оскільки Богдана — громадянка іншої країни. Проте відшукати українку взялася група польських приватних детективів, які вже мають досвід у розшуковій роботі. Деякий час тому ці детективи знайшли в Таїланді дівчину з Вроцлава. Ба більше, оцінивши ситуацію, детективи вирішили вести пошуки зниклої дівчини безплатно. Членкиня групи детектив Евеліна Томашек заявила польським журналістам, що родичам Богдани потрібно буде лише оплатити переліт групи до Таїланду, а також проживання та супутні витрати.

Тарас Кашпрук розповів польським журналістам про свою зниклу сестру: «Богдана дуже освічена. Вона знає п'ять мов. Трьома мовами розмовляє абсолютно вільно. Нещодавно вона приїхала до мене в Польщу з нашого рідного Луцька. Приїхала погостювати. Її дуже добре прийняли у нашій польській родині: я живу зі своєю нареченою та її мамою. Богдана шукала роботу та випала нагода — готельний бізнес у Таїланді».

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Наголошувалося, що робота — абсолютно легальна. Сам готель, де треба було працювати дівчині, має гарну репутацію. Про обставини викрадення дівчини зараз нічого не відомо. Вона зникла буквально за кілька днів після того, як опинилася в Таїланді.

Деякий час про Богдану не було нічого чути. А потім — цей несподіваний дзвінок через телеграм з невідомого номера. «Мене викрали та можуть вбити. Часу дуже мало, — швидко промовила дівчина у слухавку. - Група, яка мене викрала, — озброєна. Їх багато. Скоріш за все, їх покриває місцева поліція». На запитання брата, де саме вона знаходиться, Богдана відповіла, що точно не знає. «Це, найімовірніше, вже не в Таїланді. Може, Лаос, може, М'янма. Або десь біля кордону». Також дівчина встигла розповісти, що разом із нею утримують ще кількох полонянок, серед яких є дівчата із європейською зовнішністю.

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Богдана не могла довго говорити. Сказала лише, що їй вдалося роздобути телефон і вона його ховає. Але телефон не має зарядного пристрою. А ще додала, що викрадачі їй погрозили смертю після двох спроб втечі. «Вони мене дуже сильно побили й закували в кайданки», — встигла додати дівчина, після чого зв'язок перервався.

«Поки їй вдається зрідка зателефонувати, ми знаємо, що вона жива»

Польські детективи, які взялися за справу, вважають, що, швидше за все, йдеться про банду, що займається торгівлею людьми.

— По допомогу до нас звернувся Тарас Кашпрук, який оживе в Польщі, — розповідав польським журналістам координатор команди приватних детективів Давид Бурзацький. — Заява була написана 31 жовтня цього року. Нам відомо, що дівчину, безперечно, викрали. Її утримують проти її волі в одній з країн Азії. Де саме це ми вже встановили, але не можемо сказати з метою безпеки Богдани. До дівчини застосовується як моральне, так і фізичне насильство. Найближчим часом наша група детективів вилітає до Азії на пошуки Богдани. Ми вже контактували з українським посольством. Нам допомагатимуть.

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Але я одразу хочу сказати, що часу маємо дуже мало. Дівчині іноді вдається виходити зв'язок. Але це дуже короткий проміжок часу. Ми боїмося, що зв'язок із Богданою може перерватися будь-якої миті. А поки їй вдається зрідка зателефонувати, ми знаємо, що вона жива.

Детектив застеріг близьких Богдани від того, щоб вони телефонували їй самі, навіть якщо знають, як додзвонитися:

— Вона ховає телефон. Несподіваний дзвінок може його видати. До того ж там є проблема із зарядкою гаджета.

Детектив також додав, що Богдані навіть вдалося зробити фото, яке підтверджує, що вона перебуває в полоні. У приміщенні, де її тримають, судячи з фото, справді знаходиться ще досить багато дівчат-полонянок.

На момент, коли цей матеріал готувався, викрадачі дівчини не виходили на зв'язок і не озвучували свої вимоги. Попри активну інформаційну компанію у соціальних мережах, брат Богдани Тарас, з яким нам вдалося зв'язатися в Польщі, поки що утримується від коментарів для українських журналістів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в окупованому росіянами Бердянську зникла українська журналістка Вікторія Рощина, яка у 2022 році стала володаркою премії «Мужність у журналістиці». Найімовірніше, Вікторію викрали окупанти. Про точне місцезнаходження української журналістки наразі нічого не відомо. Є лише інформація про те, що до Бердянська вона діставалася так само через Польщу.

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