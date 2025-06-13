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ЄС продовжив захист українських біженців, але продовжує шукати варіанти їхнього повернення додому

13:14 13 червня 2025
ЄС продовжив тимчасовий захист українців до березня 2027 року. Фото Pixabay

В ЄС, де, рятуючись від російської агресії, знайшли притулок більше чотирьох мільйонів українців, вирішили продовжити для них тимчасовий захист — до березня 2027 року. Втім, триває робота над планом їхнього повернення на батьківщину, передає «УНН».

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, який прибу до Люксембургу для участі у засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ.

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«Ми продовжуємо сьогодні тимчасовий захист громадянам України, але ми також обговорюємо шляхи, дорожню карту, тому що українцям, звичайно, вкрай потрібне повернення їхніх людей для відновлення країни, і це ми обговорюємо і обговорювали з віцепрем’єр-міністром Олексієм Чернишовим», — зазначив він.

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Нагадаємо, що статус тимчасового захисту надає українцям доступ до ринку праціа, медицини та освіти.

Матеріал «Нові правила роботи в Польщі, зменшення допомоги в Німеччині та довгостроковий дозвіл на проживання в Чехії: що зміниться для біженців з України» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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