ЄС продовжив захист українських біженців, але продовжує шукати варіанти їхнього повернення додому

В ЄС, де, рятуючись від російської агресії, знайшли притулок більше чотирьох мільйонів українців, вирішили продовжити для них тимчасовий захист — до березня 2027 року. Втім, триває робота над планом їхнього повернення на батьківщину, передає «УНН».

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Про це заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, який прибу до Люксембургу для участі у засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ.

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«Ми продовжуємо сьогодні тимчасовий захист громадянам України, але ми також обговорюємо шляхи, дорожню карту, тому що українцям, звичайно, вкрай потрібне повернення їхніх людей для відновлення країни, і це ми обговорюємо і обговорювали з віцепрем’єр-міністром Олексієм Чернишовим», — зазначив він.

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Нагадаємо, що статус тимчасового захисту надає українцям доступ до ринку праціа, медицини та освіти.

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Фото Pixabay

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