Трамп хоче депортувати українців зі США за рахунок коштів на допомогу біженцям

На тлі провальних зусиль очільника Білого дому припинити війну росії проти України, адміністрація Дональда Трампа готує масштабну програму депортації, яка може торкнутися понад 240 тисяч українців, що перебувають у США. Про це повідомляє видання The Washington Post (WP).

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Згідно з документами, з якими ознайомилося WP, фінансування депортації здійснюватиметься через Бюро у справах населення, біженців та міграції (PRM) Держдепартаменту США. Кошти, які раніше виділялися Конгресом для підтримки біженців, будуть використані для чартерних рейсів та купівлі квитків на комерційні авіалінії.

Чому українці можуть потрапити під депортацію?

Після початку повномасштабної війни тисячі українців прибули до США за програмою Uniting for Ukraine, яка надавала тимчасовий захист та дозвіл на роботу. Однак у 2025 році адміністрація Трампа планує скасувати цей статус, що може призвести до масового виселення українських біженців.

За даними джерел, позбавлення українців правового статусу є частиною ширшої політики Трампа щодо боротьби з нелегальною міграцією. Він уже заявляв про намір скасувати всі програми гуманітарного пароля, що дозволяли тимчасове перебування в США.

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Що робити українцям у США?

Правозахисники закликають українців, які перебувають у США без офіційного статусу, негайно звернутися до імміграційного адвоката та перевірити можливість подачі документів на тимчасовий захист (TPS) або інші форми легалізації.

Також важливо:

Слідкувати за оновленнями щодо імміграційної політики.

Зберігати всі документи, що підтверджують легальність перебування.

Шукати юридичну підтримку для продовження статусу або отримання нового дозволу на проживання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Польщі посилили вимоги до сімей біженців з України і частина з них може залишитись без виплат.

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