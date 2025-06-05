«Ласкаво просимо, але…»: Єврокомісія прийняла важливе рішення щодо українських біженців

Українцям, які виїхали до європейських країн під час війни, можуть продовжити дію тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Наразі рішення ЄС про тимчасовий захист для українців діє до березня 2026 року.

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Про намір продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців заявили у Єврокомісії й мотивували своє рішення «продовженням незаконних атак росії» та «нестабільною ситуацією в Україні», пише Бі-бі-сі.

У Брюсселі вважають, що поновлення тимчасового захисту до березня 2027 року дасть «правову визначеність» українським біженцям та самим країнам-членам ЄС.

Єврокомісія радить надати можливість тим людям, які вже інтегрувалися у суспільство приймаючої країни, вивчили мову, знайшли роботу чи навчаються — отримати дозвіл на проживання або національний статус довгострокового резидента.

Продовження дії захисту до березня 2027 року має ще ухвалити Рада ЄС.

Наразі, за оцінками українського міністерства єдності, за кордоном, переважно у Німеччині, Польщі та Чехії, живе 5 мільйонів українців, які опинилися там через російсько-українську війну.

Директиву про тимчасовий захист в ЄС запрацювала 4 березня 2022 року і мала діяти до 2025 року. Але потім її постійно подовжували на рік. Директива є спільною для усіх країн ЄС, але втілюється вона в кожній державі по-своєму.

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Водночас в Єврокомісії зазначають, що країни-члени ЄС у координації з українською владою також мають створити програми та механізми добровільного повернення українців додому. Україна теж готує план повернення своїх громадян з-за кордону.

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