Нічого не до вподоби: мережа відреагувала на тренди від відомого дизайнера

Популярний дизайнер Андре Тан, який склав стильні образи, назвав тренди весільних суконь у 2025-му році. За словами Андре актуальними будуть довгі шлейфи, сукні з тюлю та силует «русалка». На своїй сторінці у соціальній мережі Тан виклав світлини з прикладами суконь на святковий день.

ВІДЕО ДНЯ

«Весільна сукня у 2025 році — це не тільки про „класичну сукню“, — написав Андре. — Це про настрій, стиль і спосіб бути собою у найважливіший день».

За словами Тана у тренді бохо-шик — «мінімум корсетів, максимум свободи».

У тренді бохо-шик

РЕКЛАМА

«Драпірування, — додав Тан. — Довгі шлейфи, високі розрізи. Чисті лінії, мінімум декору — мінімалізм. Силует „русалка“ залишається актуальним щороку. Повітряні сукні з тюлю — романтична класика».

Силует “русалка” у весільних сукнях не виходить з моди

Підписники відреагували на тренди, але вони не всім прийшлися до душі.

РЕКЛАМА

«Всі сподобалися, — поділилися думкою. — Як би можна було б, то кожного б тижня виходила заміж».

«Недарма кажуть, що мода — скриня з одягом, яку час від часу перевертають догори ногами! - відреагували на допис. - Ось і русалоньки з тюлю повернулись. Вперше мені нічого не до вподоби. Моє вподобання — це сукня Грейс Келі».

РЕКЛАМА

Раніше стилісти відзначали тренд на бум намистин у в одязі та аксесуарах.

Фото: nstagram

539

Читайте нас у Facebook