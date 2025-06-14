41.06 / 41.62 47.44 / 48.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Нічого не до вподоби: мережа відреагувала на тренди від відомого дизайнера

10:23 14 червня 2025
Андре Тан

Популярний дизайнер Андре Тан, який склав стильні образи, назвав тренди весільних суконь у 2025-му році. За словами Андре актуальними будуть довгі шлейфи, сукні з тюлю та силует «русалка». На своїй сторінці у соціальній мережі Тан виклав світлини з прикладами суконь на святковий день.

«Весільна сукня у 2025 році — це не тільки про „класичну сукню“, — написав Андре. — Це про настрій, стиль і спосіб бути собою у найважливіший день».

За словами Тана у тренді бохо-шик — «мінімум корсетів, максимум свободи».

У тренді бохо-шик

РЕКЛАМА

«Драпірування, — додав Тан. — Довгі шлейфи, високі розрізи. Чисті лінії, мінімум декору — мінімалізм. Силует „русалка“ залишається актуальним щороку. Повітряні сукні з тюлю — романтична класика».

Силует “русалка” у весільних сукнях не виходить з моди

Підписники відреагували на тренди, але вони не всім прийшлися до душі.

РЕКЛАМА

«Всі сподобалися, — поділилися думкою. — Як би можна було б, то кожного б тижня виходила заміж».

«Недарма кажуть, що мода — скриня з одягом, яку час від часу перевертають догори ногами! - відреагували на допис. - Ось і русалоньки з тюлю повернулись. Вперше мені нічого не до вподоби. Моє вподобання — це сукня Грейс Келі».

РЕКЛАМА

Раніше стилісти відзначали тренд на бум намистин у в одязі та аксесуарах.

Фото: nstagram

539

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить у другій половині червня&nbsp;— Фото: Pixabay

Всесвіт і Таро готують для вас справжнє диво: у кого дуже скоро покращиться життя

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня

Гуморист Максим Галкін опублікував фото із Сейшел

«Справжній 18+ контент»: фото оголеного Максима Галкіна викликало фурор у Мережі

Абу Юсупов

Непереможного боксера, який народився в росії, зарізали на вокзалі в Берліні (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів