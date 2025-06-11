Щось забагато: мережа відреагувала на поради щодо стильних образів від Андре Тана

Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав антитренди сезону, склав стильні образи для літньої відпустки. За словами Андре, у будь-якій ситуації, треба давати собі час на відпочинок. На своїй сторінці у соціальній мережі дизайнер назвав речі, на які варто звернути увагу при складанні гардеробу для відпустки.

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«Щоб виглядати стильно у відпустці, не потрібно тягти половину шафи, — написав Андре. — Цей набір — мінімум речей, максимум варіантів: базова футболка, oversize сорочка, шорти або спідниця, легкі штани, сукня-комбінація та лляний жакет. Базова футболка має виглядати охайно, а не як домашня. Лляну сорочку можна носити як сукню або завʼязати на плечах. Важливо вибирати натуральні тканини, і у спідниці робити акцент на талії».

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Для доповнення образу Андре рекомендує додати аксесуари: сережки, хустинки та окуляри.

«Беріть з собою плетену сумку або мішечок, зручні сандалі, — додав Андре. — І моя особиста рекомендація — шовкова хустинка. Мінімум речей — максимум стильних образів».

Підписники подякували Тану за рекомендації та додали свої побажання.

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«Забули про капелюшки, панамки, кепки», — написали у коментарях.

«Щось забагато, — вирішили у мережі — Шорти, сорочка, футболки, два-три купальники — цілком достатньо».

Раніше був названий головний тренд літа, який поєднується з усім.

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