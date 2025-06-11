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Щось забагато: мережа відреагувала на поради щодо стильних образів від Андре Тана
Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав антитренди сезону, склав стильні образи для літньої відпустки. За словами Андре, у будь-якій ситуації, треба давати собі час на відпочинок. На своїй сторінці у соціальній мережі дизайнер назвав речі, на які варто звернути увагу при складанні гардеробу для відпустки.
«Щоб виглядати стильно у відпустці, не потрібно тягти половину шафи, — написав Андре. — Цей набір — мінімум речей, максимум варіантів: базова футболка, oversize сорочка, шорти або спідниця, легкі штани, сукня-комбінація та лляний жакет. Базова футболка має виглядати охайно, а не як домашня. Лляну сорочку можна носити як сукню або завʼязати на плечах. Важливо вибирати натуральні тканини, і у спідниці робити акцент на талії».
Для доповнення образу Андре рекомендує додати аксесуари: сережки, хустинки та окуляри.
«Беріть з собою плетену сумку або мішечок, зручні сандалі, — додав Андре. — І моя особиста рекомендація — шовкова хустинка. Мінімум речей — максимум стильних образів».
Підписники подякували Тану за рекомендації та додали свої побажання.
«Забули про капелюшки, панамки, кепки», — написали у коментарях.
«Щось забагато, — вирішили у мережі — Шорти, сорочка, футболки, два-три купальники — цілком достатньо».
Раніше був названий головний тренд літа, який поєднується з усім.128
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