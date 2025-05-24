Бум намистин: деякі нюанси цього тренду вас здивують

Намистини зараз можна зустріти в декорі джинсів та худі, сумок та взуття, прикрас для волосся та оправи сонцезахисних окулярів… Це красиво, ошатно, яскраво та незвично. Модно поєднувати дрібні та великі намистини, глянсові та матові.

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За бажання ви можете самі декорувати намистинами будь-яку річ. На піку популярності намистини, що імітують перли. Театральна сумочка може бути повністю прикрашена такими намистинами. Дуже ефектно виглядають сумочки з ручками з намистин.

Намистинами можуть бути розшиті футболка або топ. Дуже красиво вони виглядають на шовковому шарфі.

Але з таким декором слід поводитися акуратно, інакше намистини можуть відірватися і бути втрачені.

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До речі, дуже ефектні намистини з муранського скла або дизайнерські ручної роботи. Навіть одна така намистина в декорі речі виглядатиме привабливо — на кшталт брошки.

І, звичайно, у тренді намистини в браслетах, сережках, кольє, а також у підвісках на сумці, які допомагають персоналізувати образ.

Бум намистин охопив світ моди. І це треба враховувати.

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Раніше відомий дизайнер Андре Тан назвав головні речі літнього сезону.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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