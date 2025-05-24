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Бум намистин: деякі нюанси цього тренду вас здивують
Намистини зараз можна зустріти в декорі джинсів та худі, сумок та взуття, прикрас для волосся та оправи сонцезахисних окулярів… Це красиво, ошатно, яскраво та незвично. Модно поєднувати дрібні та великі намистини, глянсові та матові.
За бажання ви можете самі декорувати намистинами будь-яку річ. На піку популярності намистини, що імітують перли. Театральна сумочка може бути повністю прикрашена такими намистинами. Дуже ефектно виглядають сумочки з ручками з намистин.
Намистинами можуть бути розшиті футболка або топ. Дуже красиво вони виглядають на шовковому шарфі.
Але з таким декором слід поводитися акуратно, інакше намистини можуть відірватися і бути втрачені.
До речі, дуже ефектні намистини з муранського скла або дизайнерські ручної роботи. Навіть одна така намистина в декорі речі виглядатиме привабливо — на кшталт брошки.
І, звичайно, у тренді намистини в браслетах, сережках, кольє, а також у підвісках на сумці, які допомагають персоналізувати образ.
Бум намистин охопив світ моди. І це треба враховувати.
Раніше відомий дизайнер Андре Тан назвав головні речі літнього сезону.
Фото з альбому Ольги Сметанської45
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