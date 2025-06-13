- 11:24 «путін насміхається з Трампа»: польський міністр не стримав емоцій
- 10:49 Підгортання та захист від шкідників: що у червнів варто зробити з картоплею та цибулею на городі
- 10:23 Нічого не до вподоби: мережа відреагувала на тренди від відомого дизайнера
- 09:59 У Києві перекрили дві дороги та зачинили станцію метро: де діють обмеження
- 09:54 Президент українського футзального клубу загинув на війні
- 09:28 Пенсійна реформа в Україні: як на виплати вплинуть «бали»
- 08:56 Окупанти атакували Запоріжжя «шахедами»: в місті є постраждалі
- 08:18 Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара
- 13.06 22:28 Прикраса з історією: чому тіара знову в тренді
- 13.06 22:01 Секрет теплих зустрічей: приготуйте рідним фантастичне медове печиво до ароматного чаю
- 13.06 21:31 Хоче яхту та гарячих хлопців: Дженніфер Лопес надихається Леонардо Ді Капріо
- 13.06 21:00 Як побороти гниль на вишні: прості та доступні способи, що творять дива
Повернуто тіла ще 1200 загиблих Захисників України
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 Захисників, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України від російських загарбників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», днями в Україну повернули тіла 1212 загиблих Захисників. З числа повернених «на щиті» Оборонців були полеглі з: Курщини; Харківщини; Луганщини; Донеччини; Запорізької області; Херсонщини.129
Читайте нас у Facebook
Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара
«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився