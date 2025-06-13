41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Повернуто тіла ще 1200 загиблих Захисників України

16:48 13 червня 2025
Вдалося повернути тіла 1200 загиблих захисників України

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 Захисників, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України від російських загарбників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями в Україну повернули тіла 1212 загиблих Захисників. З числа повернених «на щиті» Оборонців були полеглі з: Курщини; Харківщини; Луганщини; Донеччини; Запорізької області; Херсонщини.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара

Одруження Володимира Малухи з Тетяною Чернявською. Фото надала родина Малух

«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився

Таро-прогноз на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Зірка» та приємні враження, Козерогам — «Сонце» та заслужений відпочинок: Таро-прогноз на 14 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів