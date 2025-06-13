Автобус із українцями розбився у Франції, є жертви

У Франції, яка прихистила частину українських біженців, у департаменті Сарт, поблизу міста Ле-Ман, сталася автокатастрофа з автобусом, що перевозив близько шістдесяти українців, повідомляє Le Parisien.

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За попередніми даними, 4 людини загинули, 11 отримали важкі поранення і 34 — легкі травми. Автобус з'їхав у кювет на трасі A81, між виїздом у напрямку Ле-Мана. Аварія сталася менш ніж за 20 км від траси «24 години Ле-Мана», де в суботу, 14 червня, мають відбутися автоперегони. Рух заблоковано в обох напрямках.

На цей час до ліквідації наслідків аварії залучено 87 пожежників та 49 пожежних машин. Евакуаційні та рятувальні роботи досі тривають.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Франції у невеликому селищі на Лазурному березі невідомий чоловік побив двох українок за те, що вони слухали по телефону пісню українською мовою. У однієї з жінок зламано носа і обидві вони отримали струс мозку. Як розповіла журналістам одна з потерпілих, на ім'я Аліна, вони з мамою — біженці з Ізюма, що на Харківщині. Вони йшли по селищу з мамою, розмовляли та слухали українську пісню, яку їм надіслав знайомий.

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фото: Radio France

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