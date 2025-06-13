Дівам — «Зірка» та приємні враження, Козерогам — «Сонце» та заслужений відпочинок: Таро-прогноз на 14 червня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 9 по 15 червня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 14 червня 2025 року. Цей день принесе багатьом знакам зодіаку особливі вібрації, які допоможуть краще зрозуміти себе та оточуючих, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Сонце

Козероги, сьогодні не забувайте про себе: ви заслужили на відпочинок. Відпустіть почуття обов'язку і проведіть день так, як хочеться, чи то наодинці, чи з сім'єю. Відновіть сили, щоб день пройшов легко і, можливо, приніс інсайти.

Водолій — Вежа

Водоліям варто бути уважнішими з близькими. Карта «Вежа» попереджає про можливі конфлікти. Уникайте провокацій та не беріть слова близько до серця. Самотність та медитативні заняття допоможуть сприйняти те, що відбувається, як очищення.

Риби — Верховна Жриця

Рибам настав час сповільнитися і прислухатися до інтуїції. «Верховна Жриця» вказує на внутрішню мудрість. Відкладіть важливі рішення та ризики, краще присвятіть день роздумам та усамітненню. Довіряйте своїм внутрішнім підказкам.

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Овен — Колісниця

Овнам сьогодні удача посміхнеться у домашніх та сімейних справах. «Колісниця» закликає до відновлення балансу у відносинах та побутових питаннях. Відкладіть складні переговори, приділіть час близьким та дому для емоційної стабільності.

Телець — Четвірка Жезлів

Тельцям цей день нагадає про турботу про тіло та внутрішній стан. «Четвірка Жезлів» радить переглянути звички. Нормалізуйте сон і режим дня — це ключ до гарного настрою та енергії.

Близнюки — Мир

Близнюкам день обіцяє нові можливості для спілкування та знайомств. Карта «Мир» символізує перехід на новий, більш гармонійний етап. Спілкуйтеся, діліться ідеями і не бійтеся відкриватися, можлива зустріч, що надихає.

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Рак — Дама Денаріїв

На Раків чекає насичений, але непростий день. Карта «Дама Денаріїв» закликає бути практичними та готовими вирішувати проблеми. Ваші зусилля будуть помічені, зберігайте терпіння.

Лев — Правосуддя

Левам варто проявити зібраність. Карта «Правосуддя» каже, що відкладені справи вимагатимуть негайного вирішення. Зробіть все зараз, оцінюйте об'єктивно та тримайте емоції під контролем.

Діва — Зірка

На Дів чекає надихаючий та світлий день. Карта «Зірка» обіцяє надію та приємні враження. Будьте відкриті до світу, ділитесь почуттями та мріями. Це час для нових починань та щирого спілкування.

Терези — Паж Кубків

Терезам цей день подарує яскраве, але коротке натхнення. Карта «Паж Кубків» вказує на творче освітлення. Запишіть ідеї, займіться творчістю, відкрийтеся романтичним переживанням чи спілкуванню з дітьми.

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Скорпіон — Лицар Мечів

Скорпіонам сьогодні варто зосередитись на здоров'ї. Карта «Лицар Мечів» закликає направити енергію в корисне русло: спорт, прогулянки, правильне харчування. Займіться профілактикою та увагою до себе.

Стрілець — Двійка Денаріїв

День принесе Стрільцям багато подій. Карта «Двійка Денаріїв» радить проявити гнучкість та баланс. Ваше почуття гумору допоможе у справах та особистому житті. Не забувайте про пріоритети та відповідальність.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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