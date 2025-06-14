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Краще просто здайте: експерти порадили, як продавати вживані речі онлайн
Після того як в Україні жорстко обмежили правила переказів грошей з картки на картку, під небезпекою блокування рахунків опинилися навіть ті люди, які іноді продають в інтернеті вживані, і зазвичай непотрібні їм речі.
Про це пише УНІАН.
На прохання агенції експерти порадили українцям, як не потрапити під пильне око податкової.
Зокрема, експерт з податків, директор Інституту соціально-економічної трансформації В’ячеслав Черкашин рекомендує людям бути уважними до деталей.
«В усіх платіжках має бути зазначено, що продаж здійснює фізособа іншій фізособі, а речі є вживаними — це важливо», — вважає Черкашин.
Також він відмітив, що необхідно зберігати документи: хто купив, за скільки, коли купили самі, щоб у разі перевірки можна було підтвердити походження товару і пояснити, що це некомерційна діяльність.
«Золотого правила, що робити, щоб до тебе не прийшли, не існує. Податкова вже лізе в кишеню, відстежує рух коштів. Скоро, ймовірно, вона зможе отримувати інформацію з банківських рахунків без рішення суду. Тому сумнівні операції під загрозою. Ну або йти в готівку», — розповів експерт з податків.
На думку експерта Українського інституту майбутнього Данила Моніна, нові фіскальні ініціативи можуть підштовхнути людей до неформальної торгівлі. Він відмітив, що через посилення контролю з боку держави люди можуть перейти до закритих форматів продажів, наприклад, створювати Telegram-канали, де домовлятимуться про купівлю-продаж напряму.
«Особисто я вважаю, що краще взагалі не продавати вживані речі. Краще їх просто здавати, менше клопоту», — зазначив Монін.
Також експерти обговорили обмеження «Нової пошти» на отримання переказів. Як відомо, з 1 червня сервіс NovaPay встановив нові ліміти для онлайн-оплат і грошових переказів. Деяким підприємцям і постійним клієнтам «Нової пошти» вже почали надходити листи й дзвінки, що вже з червня фізичні особи зможуть надсилати післяплатою не більше пʼяти посилок на місяць, а загальна сума таких відправлень не зможе перевищувати 30 тисяч гривень.
Для того, щоб уникнути таких обмежень і працювати в повному обсязі, необхідно зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).
Своєю чергою, у «Новій пошті» уточнили, що зміни стосуються лише відправлень з післяплатою — коли відправник очікує повернення грошей від отримувача. Звичайних посилок нові обмеження не стосуються.
Також у компанії пояснили, що підозра виникає, коли фізична особа починає регулярно отримувати значні обсяги післяплати — в такому разі фінансовий партнер NovaPay зобов’язаний обмежити надання фінансових послуг до моменту, поки не буде з’ясовано джерело походження цих коштів.298
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