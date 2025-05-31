Блокування рахунку через підозріле призначення платежу: що краще не писати під час банківських переказів

Вже з 1 червня в Україні посиляться ліміти карткових переказів, що загрожує хвилею блокування рахунків. І це цілком може статися через деякі помилки в оформленні переказу, зокрема, у зазначенні призначення платежу.

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Про це попереджає адвокат Богдан Янків, за словами якого іноді навіть невинне, на перший погляд, призначення платежу може призвести до блокування рахунку. А є й такі, що практично гарантовано ведуть до блокування рахунку, хай і не відразу.

Так, до тих, які практично гарантовано привернуть увагу банку та можуть спричинити блокування рахунку та увагу податкової, юрист відніс такі призначення платежу:

з використанням у формулюваннях криптовалюти — оскільки в Україні вона не легалізована, це однозначно приверне увагу банку, що може бути трактовано ним як відмивання доходів, наприклад, а податкова може вимагати сплати податків;

за товар або послуги без оформлення статусу ФОП — подібні оплати, якщо отримувач не має оформленого ФОПа, однозначно є сигналом для банку та податкової про ведення незаконної підприємницької діяльності;

невідповідність КВЕДів для ФОПів — якщо у призначенні платежу фігурує вид економічної діяльності, який у ФОПа-отримувача не вказаний при реєстрації, можна втратити реєстрацію платника єдиного податку.

Обережно та уважно слід використовувати такі призначення платежу як:

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повернення боргу — сам по собі такий платіж не приверне до себе увагу банків, але якщо вони будуть регулярними або великими сумами, операцією може зацікавитися фінмоніторинг;

завдаток, аванс або передоплата — слід пам'ятати про юридичні тонкощі, згідно з якими завдатком вважається платіж, який можна не повертати відправнику, а ось аванс або передоплата повинні бути повернуті в разі зміни обставин;

компенсація витрат для ФОП — при оплаті оренди нерухомості, що здається ФОПами, орендарі часто оплачують комунальні послуги з формулюванням «компенсація витрат», але, на думку податківців, такий платіж буде не доходом ФОПа, а доходом фізособи, що означає сплату податків за іншою ставкою (не 5%, а 18%, якщо ви ФОП на 3 групі єдиного податку, наприклад);

подарунки, донати, благодійність — не завжди подібні платежі означають звільнення від сплати податків. Наприклад, за гроші, отримані з призначенням платежу «подарунок» податок не платять, тільки якщо відправник близький родич, для інших осіб ліміт не перевищує 2000 гривень, а що понад те, обкладається податком на доходи фізосіб. Донати ж і благодійну допомогу звільняють від податків, якщо їх отримувачі — зареєстровані волонтери, військовослужбовці, благодійні фонди або особи, постраждалі від військових дій.

Також юрист зазначає, що якщо платіж не має призначення, це може стати джерелом вільних трактувань з боку банку або податкової, щоправда, багато в чому це залежатиме від суми.

Раніше банкір розповідав, як можна уникнути закриття рахунку після 1 червня.

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