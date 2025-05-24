Податкова стягуватиме податки з тих, хто торгує на онлайн-майданчиках: кого ці «листи щастя» не стосуватимуться

Повідомлення від податкової українцям, які регулярно отримують грошові перерахування через NovaPay, вже встигли назвати «листами щастя». Але, судячи з усього, це лише початок, хоча в самій Державній податковій службі пояснили, що мета цих листів — роз'яснювальна.

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Так, як повідомляє пресслужба ДПС України, понад 162,7 млн грн за допомогою 97,5 тис. грошових переказів загалом отримали понад 3 тисячі осіб за три тижні березня. Лише 212 з них зареєстровані як ФОП — такі результати аналізу інформації із Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Територіальні органи ДПС у рамках відпрацювання цих даних направили близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою з'ясування походження коштів. Основна мета цих запрошень — роз'яснювальна.

«Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили всього 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі», — підкреслила прес-служба.

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Наприклад, одне із запрошень, викладених у публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, перерахована одній фізичній особі, — 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи — 5.

Загалом перераховано:

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менше 1 тис. грн — лише 6 особам;

від 1 до 10 тис. грн — 702 особам;

від 10 до 50 тис. грн — 1 515 особам;

від 50 до 100 тис. грн — 640 особам;

понад 100 тис. грн — 475 особам.

У ДПС нагадали, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування отриманих доходів. Стосовно осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.

Водночас податківці попереджають, що останнім часом активізувалися шахраї, які здійснюють розсилку фейкових електронних листів нібито від Головного управління ДПС України.

«Звертаємо увагу: податкова служба не надсилає подібних листів з іноземних чи приватних електронних скриньок. Усі офіційні запити надходять через Електронний кабінет платника або рекомендованим листом з повідомленням про вручення», — уточнили в ДПС.

Також у відомстві наголосили, що погрози блокування діяльності у разі ненадання документів є ознакою явного шахрайства.

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«Звертаємо увагу, шахраї можуть використовувати різні підроблені електронні адреси, печатки, фейкові реквізити, різні номери телефонів та представлятися керівництвом або посадовими особами ДПС. Просимо підприємців бути пильними! У разі отримання підозрілих повідомлень — не відкривайте вкладення, не надсилайте відповіді та негайно повідомляйте податкову службу», — зазначили у пресслужбі ДПС.

Як писали раніше «ФАКТИ», з початку року в Україні було закрито у 1,5 раза більше ФОПів, ніж відкрито, що може бути викликано зростанням податків.

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