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«Живий Нострадамус» зробив похмуре передбачення про майбутнє Меган Маркл
Бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають «живим Нострадамусом», зробив нове похмуре передбачення.
Про це пише УНІАН з посиланням на The Daily Mail.
Цього разу провидець висловився про майбутнє Меган Маркл. Зокрема, про її плани щодо другої серії продуктів свого бренду As Ever, який вона запустила у квітні.
Як заявив Саломе, цей бренд був задуманий як продовження публічного іміджу Маркл. При цьому він попередив, що у нього немає «довгострокової послідовності». За словами екстрасенса, бренд стикається зі структурними перешкодами:
«Хоча візуально він відповідає мінімалістським тенденціям, йому бракує символічної глибини та архетипічної ідентичності — атрибутів, що цінуються в таких відомих брендах, як Dior або Loewe. Прихована мета ініціативи не стільки комерційна, скільки геополітична: спроба перепозиціонувати Гаррі та Меган на світовій сцені впливу», — вважає провидець.
«Живий Нострадамус» додав, що бачить «прогресуюче погіршення образу Меган в аудіовізуальних медіа»:
«Навіть незважаючи на спроби ребрендингу, зосереджені на проблемах жінок або соціальному впливі, керівники та продюсери вже вважають її ім'я „переоціненим“… Її образ дедалі більше зношується, особливо в традиційних ЗМІ. Відсутність символічної глибини в її проєктах і сприйняття невідповідності між дискурсом і практикою підривають її авторитет», — певен Саломе.
Нагадаємо, раніше «живий Нострадамус» пояснив, який таємничий ритуал виконує Трамп.4
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