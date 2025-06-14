«Живий Нострадамус» зробив похмуре передбачення про майбутнє Меган Маркл

Бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають «живим Нострадамусом», зробив нове похмуре передбачення.

Про це пише УНІАН з посиланням на The Daily Mail.

ВІДЕО ДНЯ

Цього разу провидець висловився про майбутнє Меган Маркл. Зокрема, про її плани щодо другої серії продуктів свого бренду As Ever, який вона запустила у квітні.

Як заявив Саломе, цей бренд був задуманий як продовження публічного іміджу Маркл. При цьому він попередив, що у нього немає «довгострокової послідовності». За словами екстрасенса, бренд стикається зі структурними перешкодами:

РЕКЛАМА

«Хоча візуально він відповідає мінімалістським тенденціям, йому бракує символічної глибини та архетипічної ідентичності — атрибутів, що цінуються в таких відомих брендах, як Dior або Loewe. Прихована мета ініціативи не стільки комерційна, скільки геополітична: спроба перепозиціонувати Гаррі та Меган на світовій сцені впливу», — вважає провидець.

«Живий Нострадамус» додав, що бачить «прогресуюче погіршення образу Меган в аудіовізуальних медіа»:

«Навіть незважаючи на спроби ребрендингу, зосереджені на проблемах жінок або соціальному впливі, керівники та продюсери вже вважають її ім'я „переоціненим“… Її образ дедалі більше зношується, особливо в традиційних ЗМІ. Відсутність символічної глибини в її проєктах і сприйняття невідповідності між дискурсом і практикою підривають її авторитет», — певен Саломе.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше «живий Нострадамус» пояснив, який таємничий ритуал виконує Трамп.

4

Читайте нас у Facebook