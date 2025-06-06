Тривожні знаки: чому у світі все частіше згадують пророцтва про Третю світову війну

Чотири відомі віщуни — Нострадамус, Баба Ванга, бразильський «Живий Нострадамус» Атос Саломе та британський гіпнотерапевт Ніколас Аужула — в різний час передбачили глобальний конфлікт, який має вибухнути наприкінці 2025 року.

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Про це пише відоме британське видання.

Одне з пророцтв зробив Нострадамус. Він нібито написав, що в 2025 році Британію чекає жорстока війна, в якій вороги прийдуть «і зсередини, і ззовні».

Болгарська ясновидяча Ванга також говорила про «велику війну», яка «спустошить Європу».

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Бразилець Атос Саломе, якого називають «Живим Нострадамусом», заявив, що Третя світова буде «війною не лише людей, а й машин». Він натякає на те, що штучний інтелект та автономна зброя відіграють ключову роль у майбутньому конфлікті.

Британський гіпнотерапевт Ніколас Аужула йде ще далі: за його словами, 2025 рік стане часом, коли «світ забуде про співчуття». Він пророкує сплеск насильства на релігійному та національному ґрунті, а також вважає, що катастрофа може початися вже цього літа, пише Daily Mail.

Які ще загрози можуть обрушитися на світ у 2025 році

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У японській туріндустрії зафіксовано безпрецедентну хвилю скасування поїздок. Причиною став комікс Ріо Тацукі «Майбутнє, яке я бачила», де згадується можлива катастрофа 5 липня 2025 року. Робота Тацукі, яка передбачила землетрус 2011 року, знову стала приводом для тривоги. На це йдеться про підводний розлом між Японією та Філіппінами, здатний викликати цунамі втричі потужніший за події Тохок. Як зазначають в одній із туркомпаній, більшість клієнтів переносять візити, відкрито посилаючись на мангу. За даними аналітиків, попит на тури до країни впав удвічі.

В той же час історія знає безліч випадків, коли містичні пророкування використовувалися для маніпуляції громадською думкою. Це означає, що панікувати поки що зарано.

Раніше «ФАКТИ» писали, яке передбачення Баби Ванги на 2025 рік вже збулося.

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