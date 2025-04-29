Трамп виконує таємний ритуал: «сучасний Нострдамус» розповів про хитрий задум президента США

Після смерті Папи Римського Франциска, бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають «живим Нострадамусом», опублікував серію сенсаційних та невтішних прогнозів про майбутнє світу та католицької церкви.

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Про це пише УНІАН з посиланням на Daily Star.



Йдеться про те, що за прогнозами екстрасенса, смерть Папи Римського призведе до «духовної революції» і ознаменує кінець католицької церкви в її нинішньому вигляді.

«Ми стоїмо на порозі духовної революції неймовірного масштабу. І понтифікат Франциска, можливо, справді стане останнім у рамках традиційної моделі Церкви… Конклав, що обере нового Папу, стане найтривалішим у сучасній історії — він триватиме понад сім днів напружених обговорень», — вважає екстрасенс.

За словами Саломе, до 2027 року відбудеться історичний і незворотний розкол: католицька церква розпадеться щонайменше на три гілки (традиційна, прогресивна та езотерична).

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Екстрасенс додав, що при цьому Рим буде охоплений «надприродними явищами»: «Аномальні шторми, масштабні технологічні збої та незрозумілі атмосферні події стануть «знаками з іншого виміру».

Також, за його словами, стануть відомі «секрети Ватикану» — документи, що проливають нове світло на Ісуса, Марію Магдалину і навіть фіксують паранормальні або позаземні явища.

«Протягом наступних 18 місяців вийдуть на світ документи, що зберігалися під замком у Ватикані… Одкровення про зв'язки зі східними духовними традиціями і записи про паранормальні або інопланетні явища кардинально змінять віру мільйонів. Ці архіви вийдуть назовні не з волі самої церкви, а під тиском згори і внаслідок подій, які відкриють підземелля історії», — заявив Саломе.

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Крім того, за його прогнозом, до 2030 року одна з гілок католицької церкви почне висвячувати жінок у священники, а також, що Рим постраждає від «екстремальних природних явищ» — «можливо, землетрус та історичний розлив Тибру».

Також «сучасний Нострадамус» попередив про те, які наслідки для світу можуть бути від дій президента США Дональда Трампа.

Зокрема, Саломе заявив, що скоро для всіх прийде «момент істини», коли стане зрозуміло, що насправді затіяв Трамп, і який ритуал він виконує. За словами Саломе, президент США навмисне розділяє суспільство, аби відвернути увагу від добре спланованого таємного ритуалу.

Цього разу Саломе звернув увагу на Силіконову долину, назвавши її «цифровим святилищем» глобального контролю. Він зазначає, що союз технологічних гігантів — таких як Apple, Microsoft, Amazon із політичними елітами, зокрема з адміністрацією Трампа, є формою новітньої маніпуляції, де штучний інтелект не лише передбачає поведінку людей, а й нав’язує її.

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«Ми стоїмо перед створенням технології, яка перевершує матеріальне. На кону не лише науковий прогрес, а й поява нової сутності влади, здатної формувати та скеровувати саму людську свідомість», — попередив Саломе.

Провидець також вказав на повернення нафти у центр світової економіки, назвавши це не просто економічною стратегією, а відновленням давнього, майже сакрального договору.

«З прадавніх часів кров землі була пов’язана з володарями та сутностями, які забезпечували їм перемоги. Сьогоднішнє повернення до викопного палива виглядає як поновлення цього давнього пакту», — сказав він.

За словами Саломе, Трамп активізує приховану мережу впливу, яка в минулому стояла за великими війнами та економічними крахами. Це, на його думку, може спровокувати глобальне протистояння, де головними гравцями-опонентами США стануть країни БРІКС, зокрема росія та Саудівська Аравія.

«Коли чорне золото досягає піку своєї цінності, наступною валютою обміну стає людська кров», — попереджає Саломе.

Також він зауважив, що торговельні мита проти Китаю— це не просто економічні кроки, а спроба розвалити союз БРІКС.

«Сучасний світовий порядок побудований на угодах, що виходять за межі дипломатії. Сьогодні ці зв’язки руйнуються, і світ намагається знайти нову точку рівноваги», — зазначив він.

Провидець стверджує, що Трамп свідомо розділяє суспільство, аби спрямувати увагу громадськості на внутрішні конфлікти, а не на тих, хто насправді керує світом.

«Системні атаки на ЗМІ та демократичні інститути — це частина сценарію, завдяки якому люди не помічають справжніх розпорядників влади», — застеріг Саломе.

На завершення він попередив: попереду несподівана подія, яка випробує адміністрацію Трампа та змусить світ побачити, що нічого не є таким, яким здається. Це може бути економічна криза, техногенна катастрофа або «тиха» війна між державами — і саме вона стане тією самою «миттю істини».

Нагадаємо, легендарна болгарська провидиця Баба Ванга також попереджала про випробування, які чекають на людство, зокрема, руйнівну війну та всесвітню економічну катастрофу. За її прогнозами, чума може охопити земну кулю, а світ може вступити в контакт з інопланетянами.

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