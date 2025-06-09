Масові протести в Лос-Анджелесі: Трамп погрожує залученням армії

У Лос-Анджелесі тривають масові протести, викликані імміграційною політикою адміністрації Дональда Трампа, який серед іншого планує скасувати «громадянство США за правом народження». Демонстрації розпочалися після масштабних рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE), під час яких було затримано десятки осіб за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. Як повідомляє Reuters, у відповідь на заворушення Трамп відправив Нацгвардію до Лос-Анджедеса.

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Протестувальники, серед яких багато представників латиноамериканських громад, вийшли на вулиці, засуджуючи жорсткі заходи федеральної влади. У деяких районах міста відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ та світло-шумові гранати.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заворушення, наказавши ввести до міста 2 000 бійців Національної гвардії для відновлення порядку. Він заявив, що місцева влада не змогла впоратися із ситуацією, і назвав протести «беззаконням, яке не буде толеруватися». Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розкритикував це рішення, назвавши його «навмисною провокацією».

Міністр оборони США Піт Гегсет попередив, що у разі подальшої ескалації можуть бути мобілізовані регулярні війська, зокрема морська піхота з бази Кемп-Пендлтон. Тим часом мер Лос-Анджелеса Карен Басс закликала протестувальників до мирних демонстрацій, наголосивши, що насильство буде каратися згідно із законом.

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Ситуація залишається напруженою, а федеральна влада продовжує вживати заходів для контролю над протестами. Чи призведе це до подальшого загострення конфлікту, покаже найближчий час.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що США охопили масові акції протестів проти політики Дональда Трампа.

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