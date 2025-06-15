Заповнюємо бланк правильно: що писати в призначенні платежу, щоб не мати проблем із банком і податковою

З 1 червня посилилися правила банківських переказів, так що тепер можна опинитись із заблокованим банківським рахунком через буквально одну неправильну фразу. Але цього можна уникнути, якщо правильно оформлювати призначення платежу.

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Про це повідомляє адвокат Богдан Янків, який радить при ризикованих ситуаціях правильно оформлювати документи. А ще краще користуватися деякими безпечними шаблонами.

Продаж особистого майна

Продаж особистих речей, які використовувалися для власних потреб — немає окремої норми у законі, яка звільняла б їх від оподаткування. Важливо підкреслити особистий характер використання майна та його уживаний стан, щоб відрізнити від комерційної діяльності, наприклад:

повернення коштів за уживаний iPhone 12 (особисте користування);

повернення коштів за уживаний ноутбук MacBook;

повернення коштів за особисту техніку — телевізор Samsung.

Обов'язково додавайте «(особисте користування)» або «застосовуваний» — це наголошує, що техніка не була товаром для продажу. Вкажіть конкретні моделі для автентичності. Також акцентуйте на тому, що вам повертають кошти — саме ця теза допоможе запобігти донарахуванню податку. Доцільно також мати фіскальний чек або інший документ, який доводить, що ви купували товар для власного вжитку.

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Якщо йдеться про транспорт, можна писати так:

розрахунок за власний автомобіль Toyota Camry 2018;

продаж мотоцикла Honda.

Під час продажу транспорту вказуйте рік випуску та підкреслюйте особистий характер використання. Це найважливіші деталі для податкової за великих сум. Про продаж старих речей ми писали статтю!

Для речей та одягу можна писати:

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повернення коштів за особисті речі із гардеробу;

повернення коштів за б/в брендовий одяг;

повернення коштів за особисті аксесуари та прикраси.

Продаж одягу та аксесуарів рідко викликає питання, але все одно підкреслюйте особистий характер речей та їхній стан, а також акцентуйте на тому, що вам повернули гроші за цей товар. Чи потрібно платити податки на продаж OLX та Prom?!

Послуги між приватними особами

Ризикована категорія переказів, яка може спричинити підозри у підприємницькій діяльності. Ключ — наголошувати на разовому характері послуг та компенсаційному характері платежів, а не на комерційному. Наприклад, для транспортних послуг краще використовувати:

компенсація витрат на бензин за підвезення;

розрахунок за таксі до аеропорту (загальна поїздка);

компенсація транспортних видатків.

Завжди наголошуйте на компенсації витрат, а не на оплаті послуг. Згадуйте загальний характер поїздок та дружні стосунки з особистістю.

За побутові послуги:

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компенсація за допомогу з переїздом (друзі);

розрахунок за допомогу у господарстві;

компенсація витрат часу на надання допомоги.

Підкреслюйте допомогу між друзями та компенсацію витрат часу. Уникайте формулювань, що нагадують професійні послуги чи регулярну діяльність.

Операції за власними рахунками

Переказ між власними рахунками — абсолютно законна операція, яка не підлягає оподаткуванню та рідко викликає питання у податкової служби, тому можна писати:

переказ власних коштів між особистими рахунками;

поповнення власної картки з накопичувального рахунку;

переказ із валютного на гривневий власний рахунок;

кконсолідація власних коштів на основному рахунку.

Переказ між своїми рахунками — найбезпечніший тип операцій. Чітко вказуйте власність обох рахунків, щоб уникнути будь-яких питань.

Оренда та комунальні послуги

Платежі за житлово-комунальні послуги та оренду — звичайні побутові витрати, які не викликають підозри при правильному оформленні на кшталт:

оплата оренди житла за березень 2025 року;

розрахунок за комунальні послуги (НАК «Нафтогаз»);

оплата за інтернет (провайдер Київстар);

компенсація витрат за електроенергію.

Обов'язково вказуйте період оплати та ім'я постачальника послуг. Це робить платіж максимально прозорим та зрозумілим для контролюючих органів.

Які формулювання краще не використовувати:

за послуги;

за роботу;

оплата за консультацію;

за товар;

гонорар;

винагороду.

Такі формулювання автоматично потрапляють у фокус податкової як ознака незареєстрованої підприємницької діяльності. При їх виявленні вам доведеться доводити разовий характер угод та відсутність систематичності.

Якщо ж вам таки заблокували рахунок у банку, можна скористатися порадами банкіра, що робити далі.

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