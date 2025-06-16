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Близнюкам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Сонце», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 17 червня
Відома астрологиня Елізабет Бробек вважає, що у чотирьох знаків зодіаку скоро значно поліпшиться фінансова ситуація. А чого чекати завтра іншим людям, говориться у Таро-прогнозі, який публікує астрологічний сайт slovofraza.com.
Козеріг — «Двійка Пентаклів»
Козероги можуть зіткнутися з тим, що все йде не за планом. Не панікуйте, це тимчасово; ситуація краща, ніж здається. Увечері можливі приємні новини. Порада карт: зберігайте гнучкість, і все швидко налагодиться.
Водолій — «Зірка»
Водоліїв чекає фінансовий успіх та реалізація бажань. День сприятливий для покупок та вкладень. Можлива довгоочікувана підтримка. Порада карт: не бійтеся йти назустріч майбутньому, вірте в можливості.
Риби — «Верховна Жриця»
Рибам варто відновити родинні зв'язки. Ваша інтуїція підкаже, як розділити емоційну глибину з близькими. Зателефонуйте тим, з ким давно не спілкувалися. Порада карт: не відкладайте спілкування з близькими — Всесвіт підтримує щирість.
Овен — «Лицар Мечів»
Овнам вівторок принесе потужний заряд енергії та рішучості. Ви відчуєте, що здатні на все. Важливо не переходити межу, уникаючи агресії. Порада карт: направте енергію в мирне русло для вражаючих результатів.
Телець — «Вежа»
На Тельців чекає день несподіваних поворотів, особливо в другій половині. Будьте обережні. Увечері важливо розслабитися. Поради карт: не сперечайтеся; чим спокійніше приймете зміни, тим легше пройдете через них.
Близнюки — «Королева Пентаклів»
Для Близнюків день буде керованим, хоч і не найпростішим. Бережіть свій простір та ресурси. Важливо зберігати внутрішню стабільність. Порада карт: вашими головними союзниками будуть спокій та здоровий глузд.
Рак — «Закохані»
На Раків чекає насичений, чуттєвий день. Можливі дилеми у стосунках. День сприятливий для спілкування, але не приймайте рішень поспіхом. Порада карт: довіряйте своєму серцю в тиші, а не в пориві емоцій.
Лев — «Паж Кубків»
Левам доведеться проявити делікатність у професійній сфері. Можливе непорозуміння з начальством. Зберігайте самовладання. Порада карт: підійдіть до ситуації мудро, і ви зміцните свій авторитет.
Діва — «Колісниця»
У Дів настає період професійного зростання. Будьте уважні до шансів, які не можна втрачати. День сприятливий для нових проєктів. Порада карт: проявіть ініціативу в переговорах та робочих зустрічах.
Терези — «Сонце»
На Терезів чекає теплий та надихаючий вечір, особливо поза домом. Карта «Сонце» обіцяє удачу та позитивні емоції. Поради карт: будьте відкриті світові та радійте будь-яким дрібницям.
Скорпіон — «Правосуддя»
Скорпіонам варто прислухатися до внутрішнього голосу та не ігнорувати сигнали тіла. Можливі стреси, тому піклуйтеся про себе. Займіться невирішеними юридичними справами. Порада карт: довіртеся своїй інтуїції, вона підкаже, що правильно.
Стрілець — «Маг»
На Стрільців чекають надихаючі події, особливо вранці. Ви зможете проявити себе та отримати підтримку. Можлива несподівана звістка від родичів. День ідеальний для творчих починань. Порада карт: все, що ви завтра ініціюєте, має потенціал стати чимось важливим.
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Близнюкам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Сонце», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 17 червня