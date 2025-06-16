Відома астрологиня Елізабет Бробек вважає, що у чотирьох знаків зодіаку скоро значно поліпшиться фінансова ситуація. А чого чекати завтра іншим людям, говориться у Таро-прогнозі, який публікує астрологічний сайт slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — «Двійка Пентаклів»

Козероги можуть зіткнутися з тим, що все йде не за планом. Не панікуйте, це тимчасово; ситуація краща, ніж здається. Увечері можливі приємні новини. Порада карт: зберігайте гнучкість, і все швидко налагодиться.

Водолій — «Зірка»

Водоліїв чекає фінансовий успіх та реалізація бажань. День сприятливий для покупок та вкладень. Можлива довгоочікувана підтримка. Порада карт: не бійтеся йти назустріч майбутньому, вірте в можливості.

Риби — «Верховна Жриця»

Рибам варто відновити родинні зв'язки. Ваша інтуїція підкаже, як розділити емоційну глибину з близькими. Зателефонуйте тим, з ким давно не спілкувалися. Порада карт: не відкладайте спілкування з близькими — Всесвіт підтримує щирість.

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Овен — «Лицар Мечів»

Овнам вівторок принесе потужний заряд енергії та рішучості. Ви відчуєте, що здатні на все. Важливо не переходити межу, уникаючи агресії. Порада карт: направте енергію в мирне русло для вражаючих результатів.

Телець — «Вежа»

На Тельців чекає день несподіваних поворотів, особливо в другій половині. Будьте обережні. Увечері важливо розслабитися. Поради карт: не сперечайтеся; чим спокійніше приймете зміни, тим легше пройдете через них.

Близнюки — «Королева Пентаклів»

Для Близнюків день буде керованим, хоч і не найпростішим. Бережіть свій простір та ресурси. Важливо зберігати внутрішню стабільність. Порада карт: вашими головними союзниками будуть спокій та здоровий глузд.

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Рак — «Закохані»

На Раків чекає насичений, чуттєвий день. Можливі дилеми у стосунках. День сприятливий для спілкування, але не приймайте рішень поспіхом. Порада карт: довіряйте своєму серцю в тиші, а не в пориві емоцій.

Лев — «Паж Кубків»

Левам доведеться проявити делікатність у професійній сфері. Можливе непорозуміння з начальством. Зберігайте самовладання. Порада карт: підійдіть до ситуації мудро, і ви зміцните свій авторитет.

Діва — «Колісниця»

У Дів настає період професійного зростання. Будьте уважні до шансів, які не можна втрачати. День сприятливий для нових проєктів. Порада карт: проявіть ініціативу в переговорах та робочих зустрічах.

Терези — «Сонце»

На Терезів чекає теплий та надихаючий вечір, особливо поза домом. Карта «Сонце» обіцяє удачу та позитивні емоції. Поради карт: будьте відкриті світові та радійте будь-яким дрібницям.

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Скорпіон — «Правосуддя»

Скорпіонам варто прислухатися до внутрішнього голосу та не ігнорувати сигнали тіла. Можливі стреси, тому піклуйтеся про себе. Займіться невирішеними юридичними справами. Порада карт: довіртеся своїй інтуїції, вона підкаже, що правильно.

Стрілець — «Маг»

На Стрільців чекають надихаючі події, особливо вранці. Ви зможете проявити себе та отримати підтримку. Можлива несподівана звістка від родичів. День ідеальний для творчих починань. Порада карт: все, що ви завтра ініціюєте, має потенціал стати чимось важливим.

Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Макс Гордєєв склав гороскоп на перший місяць літа.

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