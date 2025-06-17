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Найвищі ціни в Україні: Київ б’є рекорди зі зростання вартості товарів
Інфляція в Україні б'є рекорди, але найпомітніше це відчувають на собі жителі Києва. Так, ціни в столиці зростають приблизно на 50% більше, ніж по решті території країни, а деякі товари коштують навіть на 80% дорожче.
Так, як повідомляє «Новое время», споживчі товари в травні в столиці зросли на 2,1% порівняно з квітнем, тоді як в Україні — на 1,3%. З початку ж року ціни в столиці зросли в середньому на 7,9% проти 5,6% по решті України.
За даними Головного управління статистики (ГУС) у Києві найбільше в травні в столиці подорожчали фрукти — на 20%, м'ясо та м'ясопродукти — на 6,1%, макаронні вироби — на 5,3% та безалкогольні напої — на 4,4%. Також зростання цін торкнулося хліба (2,8%), сиру і сиру (2,7%) та овочів (2,6%). Водночас у травні, як повідомляє статистичне відомство, у Києві подешевшали яйця — на 4,5%, одяг та взуття — на 3,6%, молоко, паливо та олії — на 1,5%.
За даними порталу «Мінфін», у травні найбільш помітний розрив був у цінах на:
- сало — у столиці воно коштувало 250 грн проти 170 грн по решті України (+80%);
- ковбаси варені першого сорту — 249 та 194 грн відповідно (+ 55%);
- яловичину — 355 та 314 грн (+40%).
При цьому в столиці дешевше проїзд у міському транспорті — 8 гривень проти 11,5 грн у середньому по Україні, багато видів ліків, наприклад, вітчизняні антибіотики коштували 68,5 грн за 10 капсул проти 72 гривень по Україні. Також у середньому на 2 гривні дешевше купити сигарети з фільтром медіум-класу та вітчизняні вина.
Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», у НБУ вважають, що інфляція в Україні досягла свого піка і влітку зростатиме незначними темпами.169
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