Інфляція в Україні зростає швидше: Держстат б’є на сполох

У той час як, за даними Національного банку України, інфляція та зростання цін в Україні досягли максимуму і вже не зростатимуть так швидко, Державна служба статистики констатує зростання цін. Особливо помітно це навесні, коли в середньому ціни зростають не менш ніж на 1%.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України. За даними служби, максимальний місячний розмір інфляції був досягнутий у березні, коли знецінення грошей сягнуло 1,5%.

Після цього інфляція дещо затрималася до 0,7% у квітні і знову зросла у травні майже вдвічі до 1,3%. Як показує порівняння з аналогічними періодами 2024 року, в поточному році ціни зростають значно більше. Так, у травні 2024 року інфляція становила 0,6%, у результаті в порівнянні з травнем 2024 року вона склала 15,9%, тоді як у квітні — 15,1%, а у березні — 14,6%.

Зазначається, що у травні 2025 року базова інфляція збільшилася не так суттєво — до 0,5% з 0,4% у квітні та 1,4% у березні.

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Однак з урахуванням того, що у травні 2024 року вона становила 0,3%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,3% порівняно з 12,1% за підсумками квітня та 12,4% за підсумками березня. Деякі продукти харчування за цей період зросли в ціні на 75%, як, наприклад, курячі яйця, що подорожчали настільки з квітня 2024-го. На другому місці — овочі, що з квітня 2024 року зросли в ціні на 35,8%, а «бронза» у соняшникової олії — 34,8%. Також помітно зросли в ціні такі продукти, як вершкове масло (30,1%), фрукти (25,3%) та хліб (21,8%).

Тим часом, як писали «ФАКТИ», в Україні очікується зростання цін на житній хліб, оскільки врожайність та посівні площі жита зменшуються.

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