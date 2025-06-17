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«Нема в путіна жодних аргументів»: польський чиновник про бойові дії рф влітку
рф нині проводить складну військову літньо-осінню кампанію. Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО та колишній заступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа переконаний, що українські бійці гідно дають відсіч, повідомляє espreso.tv.
«Російська логістика, як військова, політична, так і економічна, де-факто замкнена на двох містах — москва та санкт-петербург. І вони надзвичайно сильно переживають, якщо буде зруйновано чи понищено цю логістику. Тут прямих загроз для фронту немає, українська армія справляється», — говорить Кульпа.
На його думку, зараз відбувається дронізація, 80% зі всього, що летить, — це дрони.
«У цьому Україна має перевагу, але проблема з масштабуванням. Росіяни можуть копіювати, а потім масштабувати. Насправді Україна тут технологічно перемагає. Але важливо, щоб були ресурси з боку Європи — по-перше, фінансові. Друге — зміна законодавства, тому що сьогодні боротьба лежить на плечах українського солдата, а європеєць, який хоче воювати на боці України та підтримувати захист континенту, у своїй країні вважається злочинцем.
Велику роботу роблять українські стратегічні дрони по всій території рф. Простір російських територій, який буде зазнавати ударів, тільки розширятиметься".
Кульпа додав, що росіяни не будуть у змозі нічого концентрувати, бо дрони розіб'ють їм логістичні шляхи.
«Нема в путіна ніяких аргументів, — впевнений Кульпа. — Хоча перед Стамбулом і намагався показати, який він сильний. Одна акція українського інтелекту розбила все, і зараз росіяни у ганьбі сидять і думають, що далі».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що кажуть аналітики про літній наступ окупантів.
Фото: znaj.ua193
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