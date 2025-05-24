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Україна

У росіян є чотири місяці: що кажуть аналітики про літній наступ окупантів

18:11 24 травня 2025
Військові аналітики розповіли про можливість літнього наступу росіян&nbsp;— Фото: ISW

Росія, яка погрожувала захопити нові області України, продовжує накопичення військ та військової техніки поблизу кордону з Харківською областю. Військові попереджають про підготовку до нового етапу бойових дій, пише Sky News.

Так, після витіснення українських військ з Курської області, те, що залишилося від 50-тисячної російської армії, розташувалося по той бік кордону з Харківською областю.

Військовий аналітик з Королівського об'єднаного інституту військ Майкл Кларк припустив, що Кремль має «чотиримісячне вікно», щоб зробити прорив в Україні цього року.

За його словами, загроза атаки на прикордонні міста, зокрема Харків і Суми, зберігається.

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«Я думаю, вони повинні знати, що це їхній останній рік нарощування озброєнь, перш ніж вони досягнуть плато», — сказав Кларк, маючи на увазі проблеми росії з виробництвом танків.

Досі росія використовувала свої величезні запаси техніки, що залишилися з радянських часів, причому лише близько 25% її бронетехніки надходить з нового виробництва.

Військовий експерт Джек Вотлінг, припускає, що літній наступ рф буде не стрімким проривом, а поступовим посиленням тиску на фронті.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Україна запобігла створенню росіянами ударного «кулака» для наступу на Харківщину та Сумщину.

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