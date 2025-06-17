- 08:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 17.06 22:26 Як їсти картоплю фрі в ресторані: знання етикету дозволить вам почуватися комфортно
- 17.06 21:59 Дивовижний пиріг без яєць та вершкового масла: рецепт відомої кулінарки простий у втіленні
- 17.06 21:29 «Припиніть це лайно!»: Джастін Бібер сильно розлютився під час зустрічі з папараці
- 17.06 21:00 Включіть у свій раціон: це найкращі трави для контролю високого рівня цукру в крові
- 17.06 20:34 «Аби всі були такі, як він, то вже давно була б перемога»: на Курщині загинув захисник з Вінниччини
- 17.06 20:08 Вареники з сиром на пару: порадуйте родину ситною вечерею
- 17.06 19:51 Застрелив дружину і наклав на себе руки: кривава сімейна драма розігралася на одній з вулиць Житомира
- 17.06 19:43 У ЗСУ «засвітився» рідкісний трофей з вдв рф: такого ще не траплялося
- 17.06 19:18 Україна зробила перший крок до реалізації угоди з США про видобуток корисних копалин
- 17.06 19:04 Це шо, моя жінка вагітна?: коханий відомої телеведучої відреагував на новину про дитину
- 17.06 19:03 Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня
«В історії з Іраном мене радує китайська беззубість»: Віктор Таран — про «вісь зла» і карму
Український політолог та громадський діяч Віктор Таран вважає, що у протистоянні Ізраїлю та Ірану Китай, замість захисту Тегерану, а також росія, що підписала з Тегераном договір про всеосяжне стратегічне партнерство, залишили Іран один на один з Ізраїлем
Український політолог та громадський діяч Віктор Таран вважає, що у протистоянні Ізраїлю та Ірану Китай, замість захисту Тегерану, а також росія, що підписала з Тегераном договір про всеосяжне стратегічне партнерство, залишили Іран один на один з Ізраїлем
«В історії з Іраном мене щиро тішать дві речі.
По-перше, це кармічний бумеранг, який прилетів іранцям за те зло, що вони принесли українцям… Він прилетів до країни, яка свого часу збила літак, де була еліта українського авіабудівництва.
Країні, яка постачає рашистам «шахеди,» які кожного дня вбивають українців…
І ось тепер іранці самі кожну ніч живуть під сиренами.
Їхня інфраструктура знищується, а телеграм-канали плачуть, що «ворог бʼє в глибокий тил».
От тільки ніхто не уточнює, що «ворог» — це той самий світ, який Іран так наполегливо намагався обхитрити…
І якщо Ізраїль продовжить інтенсивність бомбардувань, Іран чекає два сценарії: поганий (зміна влади) і дуже поганий (розпад країни).
А друга річ, яка мене радує, це китайська беззубість. Китай, великий старший брат по «вісі зла», чий голос гримить на ринку світової дипломатії, у цій ситуації ледь прошепотів.
Замість реального захисту свого проксі, ми чуємо традиційне «ми глибоко стурбовані», «закликаємо до стриманості» і «Китай завжди за мир».
В кращих традиціях ЄС 2022 року.
Пекін не кинувся рятувати Тегеран, бо знає — немає у них реальної сили… Єдине, на що спромоглися, це погрожувати через ще одного свого проксі. І більше — нічого. Жодної ракети, жодного ППО, жодного патрону…
Тотальне «зеро».
І «вісь зла» та євразійський проєкт зникає у цьому «очку», точніше «зеро», так і не народившись.
І за цим уважно спостерігає кремлівський карлик…
Він боїться. Бо чудово розуміє, що і його самого, і його оркостан теж наздожене карма…
Це лише питання часу", — написав він у Facebook.
Нагадаємо, український правник, громадський активіст, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко пише, що ні територія, яка майже у 80 разів більша за територію Ізраїлю, ні населення, майже у 9 разів більше, ні величезні поклади газу й нафти не врятували іранського Голіафа від принизливого побиття ізраїльським Давидом.
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.260
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня
Діви зможуть вирішити давні проблеми, а Скорпіони отримають важливу інформацію: гороскоп на 17 червня