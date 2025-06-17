«В історії з Іраном мене радує китайська беззубість»: Віктор Таран — про «вісь зла» і карму

Український політолог та громадський діяч Віктор Таран вважає, що у протистоянні Ізраїлю та Ірану Китай, замість захисту Тегерану, а також росія, що підписала з Тегераном договір про всеосяжне стратегічне партнерство, залишили Іран один на один з Ізраїлем

Український політолог та громадський діяч Віктор Таран вважає, що у протистоянні Ізраїлю та Ірану Китай, замість захисту Тегерану, а також росія, що підписала з Тегераном договір про всеосяжне стратегічне партнерство, залишили Іран один на один з Ізраїлем

ВІДЕО ДНЯ

«В історії з Іраном мене щиро тішать дві речі.

По-перше, це кармічний бумеранг, який прилетів іранцям за те зло, що вони принесли українцям… Він прилетів до країни, яка свого часу збила літак, де була еліта українського авіабудівництва.

Країні, яка постачає рашистам «шахеди,» які кожного дня вбивають українців…

І ось тепер іранці самі кожну ніч живуть під сиренами.

РЕКЛАМА

Їхня інфраструктура знищується, а телеграм-канали плачуть, що «ворог бʼє в глибокий тил».

От тільки ніхто не уточнює, що «ворог» — це той самий світ, який Іран так наполегливо намагався обхитрити…

І якщо Ізраїль продовжить інтенсивність бомбардувань, Іран чекає два сценарії: поганий (зміна влади) і дуже поганий (розпад країни).

А друга річ, яка мене радує, це китайська беззубість. Китай, великий старший брат по «вісі зла», чий голос гримить на ринку світової дипломатії, у цій ситуації ледь прошепотів.

РЕКЛАМА

Замість реального захисту свого проксі, ми чуємо традиційне «ми глибоко стурбовані», «закликаємо до стриманості» і «Китай завжди за мир».

В кращих традиціях ЄС 2022 року.

Пекін не кинувся рятувати Тегеран, бо знає — немає у них реальної сили… Єдине, на що спромоглися, це погрожувати через ще одного свого проксі. І більше — нічого. Жодної ракети, жодного ППО, жодного патрону…

Тотальне «зеро».

І «вісь зла» та євразійський проєкт зникає у цьому «очку», точніше «зеро», так і не народившись.

І за цим уважно спостерігає кремлівський карлик…

РЕКЛАМА

Він боїться. Бо чудово розуміє, що і його самого, і його оркостан теж наздожене карма…

Це лише питання часу", — написав він у Facebook.

Нагадаємо, український правник, громадський активіст, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко пише, що ні територія, яка майже у 80 разів більша за територію Ізраїлю, ні населення, майже у 9 разів більше, ні величезні поклади газу й нафти не врятували іранського Голіафа від принизливого побиття ізраїльським Давидом.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

260

Читайте нас у Facebook