«Маленькі можуть перемагати великих. Але для цього вони мають бути на порядок ефективнішими за них. Доведено Ізраїлем», — Геннадій Друзенко

Український правник, громадський активіст, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко поділився думками про те, як маленький Ізраїль зміг завдати нищівних ударів по набагато більшій за територією та населенням державі Іран.

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«ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА

Дішли руки подивитись цифри. Виявилось, що територія Ірану майже у 80 разів більша за територію Ізраїлю. Населення — майже у 9 разів більше. До того ж Іран має величезні поклади газу і нафти, входячи до трійки країн — лідерів за кількістю розвіданих вуглеводнів у світі.

Але все це ніяк не врятувало іранського Голіафа від принизливого побиття ізраїльським Давидом. Бо євреям вдалося побудувати у пустелі ефективну державу, а персам — заідеологізований та вкрай корумпований режим «ісламської республіки» (хоча монархія до того була не більш ефективною).

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У своїх споминах «Моє життя» Ґолда Меїр пише: батько сучасного Ізраїлю «вірив, що обов’язок будь-якого уряду полягає передовсім у тому, щоб захистити себе і своїх громадян, хай як його потім критикуватимуть. Для Бен-Ґуріона величезне значення мало ще одне міркування: громадян Ізраїлю, цей сплав різних людей, мов і культур, потрібно привчити, що за їхню безпеку відповідальний уряд і тільки уряд».

Нас українська влада намагається привчити до думки, що «спасіння українців — справа рук насамперед самих українців». Але війни такого масштабу, тривалості та інтенсивності, як російсько-українська війна, виграють держави, а не народи.

Тому шлях до вивживання України — насамперед у ефективізації її влади. Західна допомога корисна, але не вирішальна. Маленькі можуть перемагати великих. Але для цього вони мають бути на порядок ефективнішими за них. Доведено Ізраїлем. Завдання для України", — написав він.

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