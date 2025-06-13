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Атакували з таємної бази дронів в Ірані: деталі масштабної операції «Нація левів» Ізраїлю проти режиму в Тегерані
У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масштабного удару по військових об'єктах Ірану в рамках операції «Нація левів»
Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на представника ізраїльської розвідки, спецслужби Ізраїлю готували цю атаку кілька років, розгортаючи на території Ірану приховані ударні системи та мобільні комплекси високоточного вогню.
За словами поінформованого джерела, операція включала три ключові фази:
- Розгортання мобільних систем вогню: ізраїльські спецслужби встановили їх у центрі Ірану біля комплексів ППО, активувавши одночасно з початком атаки.
- Приховані ударні системи: агенти «Моссаду» таємно ввезли до Ірану ударні установки, які були розміщені на транспортних засобах і задіяні 13 червня для знищення іранських систем ППО, що забезпечило ізраїльським літакам панування в повітрі.
- База ударних дронів: неподалік Тегерана була створена прихована база дронів, які сьогодні атакували на базі Еспаджабад пускові установки балістичних ракет класу «земля-земля», націлених на Ізраїль.
За повідомленнями ізраїльської армії, під час першого етапу операції ізраїльська авіація завдала удару по ракетах і вищому командному складу іранської армії спеціально, щоб запобігти негайній реакції Тегерана. В операції брали участь 200 винищувачів, які завдали ударів по понад 100 цілях на території Ірана. Внаслідок атаки були ліквідовані троє найвищих військових командирів іранського режиму, зокрема командувач штабу «Хатам аль-Анбія» Голам-Алі Рашид.
Ізраїльські військові заявили, що не мали іншого вибору, оскільки Іран наближається до точки неповернення у своїй гонитві за ядерною зброєю. У відповідь на атаку Тегеран заявив, що виходить з ядерної угоди з США.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», про готовність підписати з Вашингтоном угоду щодо припинення виробництва ядерної зброї в обмін на зняття санкції в Тегерані заявили в середині травня а.
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