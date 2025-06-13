Атакували з таємної бази дронів в Ірані: деталі масштабної операції «Нація левів» Ізраїлю проти режиму в Тегерані

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масштабного удару по військових об'єктах Ірану в рамках операції «Нація левів»

Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на представника ізраїльської розвідки, спецслужби Ізраїлю готували цю атаку кілька років, розгортаючи на території Ірану приховані ударні системи та мобільні комплекси високоточного вогню.

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За словами поінформованого джерела, операція включала три ключові фази:

Розгортання мобільних систем вогню: ізраїльські спецслужби встановили їх у центрі Ірану біля комплексів ППО, активувавши одночасно з початком атаки.

Приховані ударні системи: агенти «Моссаду» таємно ввезли до Ірану ударні установки, які були розміщені на транспортних засобах і задіяні 13 червня для знищення іранських систем ППО, що забезпечило ізраїльським літакам панування в повітрі.

База ударних дронів: неподалік Тегерана була створена прихована база дронів, які сьогодні атакували на базі Еспаджабад пускові установки балістичних ракет класу «земля-земля», націлених на Ізраїль.

За повідомленнями ізраїльської армії, під час першого етапу операції ізраїльська авіація завдала удару по ракетах і вищому командному складу іранської армії спеціально, щоб запобігти негайній реакції Тегерана. В операції брали участь 200 винищувачів, які завдали ударів по понад 100 цілях на території Ірана. Внаслідок атаки були ліквідовані троє найвищих військових командирів іранського режиму, зокрема командувач штабу «Хатам аль-Анбія» Голам-Алі Рашид.

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Ізраїльські військові заявили, що не мали іншого вибору, оскільки Іран наближається до точки неповернення у своїй гонитві за ядерною зброєю. У відповідь на атаку Тегеран заявив, що виходить з ядерної угоди з США.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», про готовність підписати з Вашингтоном угоду щодо припинення виробництва ядерної зброї в обмін на зняття санкції в Тегерані заявили в середині травня а.

Фото — скріншот

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