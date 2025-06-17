Виявлено суттєві суперечності: експерт про конкурс на посаду глави БЕБ

Процедура призначення нового керівника Бюро економічної безпеки, яка триває вже пів року, має ознаки юридичних порушень і нехтування вимогами законодавства. Про це пише політолог і публіцист Володимир Цибулько у своїй колонці на «Цензор.НЕТ».

ВІДЕО ДНЯ

«Станом на сьогодні у конкурсі на директора БЕБ так і не було опубліковано обов’язковий протокол затвердження результатів етапу практичних завдань, який відбувся 13 травня 2025 року. Відповідно до пункту 5.15 Регламенту комісії, усі рішення повинні бути оприлюднені на сайті Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за два робочі дні після їхнього підписання. Тож офіційна відсутність документа — порушення нормального адміністративного порядку та ознака небажання фіксувати рішення офіційно», — написав Цибулько.

На його думку, найтривожнішою ознакою є повне самоусунення конкурсної комісії від ключової функції — безпосереднього оцінювання практичних завдань кандидатів.

«Цей етап є критичним, адже дозволяє перевірити здатність кандидатів аналізувати, приймати обґрунтовані рішення, демонструвати управлінське мислення та правову обізнаність. Однак, як стало відомо, саму перевірку конкурсна комісія делегувала невідомим експертам. Хто ці експерти? Які в них були повноваження, фаховий рівень, чи мали вони конфлікти інтересів — залишилось за ширмою. Жодного публічного документа про їх призначення чи підстави участі у процедурі немає. Цей факт порушує як принципи прозорості, закріплені у ст. 3 Закону України „Про Бюро економічної безпеки“, так і базові засади доброчесного управління», — прокоментував Цибулько.

РЕКЛАМА

Також, на його думку, відсутні єдині критерії оцінювання відповідей кандидатів. За його словами, навіть за ідентичні відповіді різні кандидати отримували принципово різні оцінки.

«Натомість за протилежні позиції — однакові бали. У відкритому доступі немає ані орієнтовних правильних рішень, ані розшифровки логіки виставлення балів. Це створює враження хаосу, а в гіршому випадку — упередженості», — вважає експерт.

Як писали «ФАКТИ», комісія з добору директора БЕБ продовжить конкурс та співбесіди, попри прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв’язки з рф.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що сестра керівника підрозділу детективів НАБУ та кандидата на посаду директора БЕБ Олександра Скомарова зараз проходить як підозрювана у справі «короля контрабанди» Вадима Альперіна. Працюючи керівником департаменту Державної фіскальної служби, вона допомагала Альперіну «вигідно» розмитнювати товари.

Раніше стало відомо, що нардеп Железняк таємно зустрівся з головою комісії з добору нового директора БЕБ.

38

Читайте нас у Facebook