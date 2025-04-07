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Політика

Нардеп Железняк таємно зустрівся з головою комісії з добору нового директора БЕБ

17:15 7 квітня 2025
Народний депутат Ярослав Железняк таємно зустрівся з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки Лаурою Штефан

Народний депутат Ярослав Железняк таємно зустрівся з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки Лаурою Штефан. Фото зустрічі оприлюднили телеграм-канали. Зокрема, першого заступника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики й міжнародну експертку помітили в лобі готелю Hyatt в Києві.

Лаура Штефан представлена в Україні як експертка з антикорупції, раніше працювала директоркою департаменту в Міністерстві юстиції Румунії. Вона була призначена головою комісії як незалежна особа, на яку не впливають українські політики та чиновники, щоб забезпечити проведення прозорого конкурсу.

Проте Лаура Штефан публічно не повідомила про зустріч з депутатом, хоча зобов’язана зробити це за законом, оскільки має місце конфлікт інтересів. Адже саме Ярослав Железняк є головним ініціатором перезавантаження БЕБ і автором змін до закону, яким була запущена оновлена процедура відбору директора.

Зустріч Ярослава Железняка з Лаурою Штефан

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Раніше Ярослав Железняк очолював тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка системно критикувала роботу Бюро економічної безпеки. Експерти пов’язували це з боротьбою різних політичних груп за вплив на БЕБ та бажанням взяти під контроль розслідування економічних злочинів.

«ФАКТИ» також повідомляли, що колишній очільник служби боротьби з кіберзлочинністю подався на посаду директора БЕБ.

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