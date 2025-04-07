Нардеп Железняк таємно зустрівся з головою комісії з добору нового директора БЕБ

Народний депутат Ярослав Железняк таємно зустрівся з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки Лаурою Штефан. Фото зустрічі оприлюднили телеграм-канали. Зокрема, першого заступника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики й міжнародну експертку помітили в лобі готелю Hyatt в Києві.



Лаура Штефан представлена в Україні як експертка з антикорупції, раніше працювала директоркою департаменту в Міністерстві юстиції Румунії. Вона була призначена головою комісії як незалежна особа, на яку не впливають українські політики та чиновники, щоб забезпечити проведення прозорого конкурсу.

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Проте Лаура Штефан публічно не повідомила про зустріч з депутатом, хоча зобов’язана зробити це за законом, оскільки має місце конфлікт інтересів. Адже саме Ярослав Железняк є головним ініціатором перезавантаження БЕБ і автором змін до закону, яким була запущена оновлена процедура відбору директора.

Зустріч Ярослава Железняка з Лаурою Штефан

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Раніше Ярослав Железняк очолював тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка системно критикувала роботу Бюро економічної безпеки. Експерти пов’язували це з боротьбою різних політичних груп за вплив на БЕБ та бажанням взяти під контроль розслідування економічних злочинів.

«ФАКТИ» також повідомляли, що колишній очільник служби боротьби з кіберзлочинністю подався на посаду директора БЕБ.

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