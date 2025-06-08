Конкурс на голову БЕБ призупинено: що відбувається та хто за цим стоїть

У неділю, 8 червня, яке у цьому році символічно припадає на Трійцю, мали відбутися співбесіди з кандидатами на голову БЕБ. Проте їх було скасовано й призначено додаткові перевірки.

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Зокрема, Служба безпеки України повідомила конкурсну комісію з відбору на посаду директора Бюро економічної безпеки про підозри щодо зв’язків трьох кандидатів із росією, що призвело до призупинення конкурсу. Про це стало відомо під час засідання комісії.

«Голова СБУ повідомив, що відповідна перевірка кандидатів потребує додаткового часу. Я чудово розумію, що в нашій ситуації будь-які відкладення, перенесення конкурсу будуть мати негативні наслідки. Давайте будемо відвертими, це матиме і соціально-політичні, і репутаційні негативні наслідки, та і будь-які інші. Втім, мені видається, що такі ризики цих наслідків, вони цілком прийнятні з урахуванням тих ризиків, яких ми можемо запобігти, дочекавшись відповіді від СБУ», — сказав завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член комісії від уряду Юрій Пономаренко.

Голова конкурсної комісії експертка з питань антикорупційної реформи для Європейської комісії Лаура Стефан зазначила, що ще 22 квітня комісія надсилала запит до СБУ щодо перевірки кандидатів й 27 квітня отримала відповідь про відсутність застережень. Проте нові дані від СБУ змінили ситуацію.

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Під час голосування думки членів комісії розділилися: троє міжнародних експертів виступили за продовження конкурсу, тоді як троє представників від України підтримали призупинення.

Згідно з процедурою, голоси міжнародних членів мають перевагу, але остаточне рішення буде ухвалено через 24 години, як передбачено законом.

Реакції на призупинення конкурсу глави БЕБ

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На призупинення конкурсу відреагував нардеп Ярослав Железняк. Зокрема, він звинуватив представників держави у конкурсній комісії у зриві останнього етапу голосування.

«Команда саме з ОП. При тому, за моєю інформацією, навіть не на рівні заступника — а як то люблять говорити — від «вищого політичного керівництва.

▪️здійснять зрив конкурсу через три члени комісії від уряду.

▪️далі конкурс буде заблокований під різними приводами. Думаю, щось про безпеку придумають, так щоб максимально тупо і відкрито було», — написав Железняк у своєму тг-каналі.

Коментуючи дії комісії, депутат зазначив: «Чому це роблять? Та тому що можуть. Після того як зірвали реформу митниці, побачили що суспільству в цілому пофіг, бізнес мовчить, а міжнародні партнери нічого за це не зробили… То вирішили і обрання нового голови БЕБ зірвати».

Нардеп також пообіцяв провести ТСК щодо засідання комісії БЕБ, де запропонував членам комісії та відповідальним за призупинення конкурсу пояснити події депутатам.

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Розслідувач Володимир Бондаренко, коментуючи конкурс на главу БЕБ, зазначив, що йде неабияка «підкилимова заруба» між основними кандидатами. За його інформацією, мова йде про Скомарова та Цивінського. За його словами, майже всіх кандидатів просвічують журналісти-антикори.

«Практично всіх кандидатів уже кілька місяців просвічують наші журналісти-антикори-активісти: той від Ахметова, той від Банкової, у того батя-дружина-собака має російський паспорт, той просто злодій-негідник-профан та інше», — іронізує Бондаренко.

На його думку, не приділили увагу лише одному кандидату «на ім’я Цивінський Олександр Ігорович». За його словами, це один з керівників НАБУ, якому професійно створюють бездоганну репутацію й підлеглі якого «впустили» Комарницького.

За словами Бондаренка, кандидата Скомарова за декілька днів до співбесіди почали «збивати». Сам Скомаров після серії публікацій у медіа написав пост на своїй сторінці у соцмережі, де прокоментував звинувачення щодо російського паспорту свого батька, який був примусово «паспортизований».

«…Ані бізнесу, ані будь-яких інших звʼязків з окупантами тато авжеж не має, просто написати лише про паспорт було прісно і не цікаво. Чи приховував я щось від Конкурсної комісії? Ні. Я надав більше інформації, ніж мене навіть запитували, бо приховувати мені нічого…», — написав Скомаров на своїй сторінці у соцмережі.



Він також побажав колегам «успіху та мудрості пройти цей шлях, не втрачаючи гідності, яка є важливим елементом формування нашого сприйняття як представників правоохоронного середовища в очах суспільства».

Претенденти на голову БЕБ

За результатами попередніх етапів, найбільше балів набрав керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров — 215,36, за якими йдуть старший детектив НАБУ Роман Яроменок — 199,65 балів, начальник відділу внутрішнього контролю в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олександр Ситников — 193,3 бали та керуючий партнер «Форсего Україна» Руслан Пахомов, який працював у медіабізнесі та був колишнім керівником служби боротьби з кіберзлочинністю МВС України — 191 бал.

Не так сильно від них відстали керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський — 185,65 балів, Руслан Даменцов, який працював у Національному антикорупційному бюро на посаді детектива і старшого детектива, — 183,7 балів та прокурор Офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі — 179,65 балів.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону № 10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, сестра керівника підрозділу детективів НАБУ та кандидата на посаду директора БЕБ Олександра Скомарова зараз проходить як підозрювана у справі «короля контрабанди» Вадима Альперіна. Працюючи у ДФС, вона допомагала Альперіну «вигідно» розмитнювати товари.

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