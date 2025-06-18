Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара

Вівторок, 17 червня, несе в собі як виклики, так і приємні сюрпризи. Хтось відчує приплив енергії, хтось отримає важливі новини, а хтось зіткнеться з необхідністю швидко приймати рішення.

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А середа, 18 червня, ідеально підходить для початку навчання, здобуття вищої освіти, старту нового проєкту.

Що зірки обіцяють кожному знаку зодіаку 18 червня, йдеться у гороскопі, складеному для ТСН.

Овен

Овни будуть виходити переможцем у будь-яких суперечках та диспутах. Ваша переконливість дозволить вести спілкування навіть на дуже високому рівні. Ви відчуєте свою перевагу над оточенням.

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Телець

Тельцям не варто обдурювати друзів. Якщо у вас на меті обдурити заради добрих цілей, то така тактика не спрацює, а може призвести до сварки.

Близнюки

Близнюкам доведеться запам’ятати великий обсяг інформації, це стане у пригоді всім, але особливо тим, хто зараз навчається або готується до складання іспитів.

Рак

Ракам доведеться прийти на допомогу друзям або рідні. Намагайтеся не затягувати цей процес. Добра справа у майбутньому обов’язково вам зарахується.

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Лев

Левам краще не починати щось нове, особливо великий проєкт на роботі. Зірки не обіцяють його успіх. Краще зайнятися вже розпочатими справами — їх обов’язково треба довести до ладу.

Діва

Дівам варто проаналізувати розпочаті справи. Важливо поставитися уважно до тих, які на перший погляд, можуть здатися незначними. З часом ви оціните їхню високу значущість.

Терези

Терезам необхідно з увагою поставитися до завдань керівництва. Ці завдання краще виконати у першу чергу. З рештою справ можна зачекати.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно дотримуватися тиші й нікому розповідати про відомі чужі секрети, щоб не потрапити у неприємну ситуацію. Навіть якщо вам здається, що співрозмовник перевірений, надійний і в жодному разі не проговориться.

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Стрілець

Стрільцям варто візуалізувати свої мрії, щоб вони дійсно збулися. Можна стати щасливим володарем чогось надзвичайного, про що навіть дивно було думати.

Козоріг

Не поспішайте виконувати завдання керівництва, щоб не робити роботу двічі, адже завдання керівництва можуть кілька разів змінитися.

Водолій

Водоліям варто трохи відпочити, тому що енергія, необхідна на здійснення важливих справ, буде нульовою. Краще провести час, розв’язуючи лише найпростіші питання.

Риби

Рибам потрібно передавати свій цінний досвід тим, хто цього потребує — прочитати курс лекцій студентам, попрацювати наставником, погоджуйтесь — вам це буде цікаво. Це додасть вам ваги на роботі й додаткового досвіду.

А про що йдеться у східному гороскопі на червень 2025 року, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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