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Місяць Водяного Коня: східний гороскоп на червень 2025 року
На відміну від «традиційних» астрологів, які вважають, що червень буде спокійним і принесе довгоочікуване розв'язання багатьох проблем, прихильники східної астрології розглядають перший місяць літа як час змін та внутрішньої трансформації.
У східному календарі червень — місяць Коня, і цього року він носить стихію Води (особливо справедливим це передбачення буде для людей, які народилися у 2002 році), пише travelchinaguide.com.
Таке поєднання протилежностей — гарячого, вогняного Коня та холодної, мудрої Води — породжує потужну, яскраву, суперечливу енергію. У китайській метафізиці це порівнюють із гейзером: вода — субстанція, яка стримує, але в якийсь момент може вибухнути.
«Так і в житті: зовнішній спокій може приховувати шквал пристрастей», — вважають східні мудреці.
Кінь — тварина активна, харизматична і дуже соціальна. Вона вміє привернути до себе людей, легко входить до нових колективів і завжди знайде тему для розмови. Однак Водний Кінь вимагає вміння контролювати внутрішні емоції: імпульсивність може стати слабким місцем. Цей місяць дасть шанс тим, хто навчиться зберігати баланс між вираженням почуттів та їх стримуванням.
Хто у плюсі
Народжені в день Металу Інь отримають підтримку благородної людини. Це період, коли вам допоможуть, простягнуть руку, ви відчуєте, що не одні. Не бійтеся приймати допомогу — вона піде на благо.
Народжені у червні входять до зони впливу Небесного медика, тому цей місяць підходить для планових медичних процедур, лікування та відновлення після хвороби.
Підводні каміння червня
Комбінація місяця утворює структуру «небесна в'язниця зустрічає мережу». Це несприятлива конфігурація, яка може приносити перешкоди у починаннях, непорозуміння в сім'ї та навіть провокувати інтриги, скандали та плітки. Особливо напруженою може бути ситуація у жінок — можливі отруєння, погіршення самопочуття та емоційна пригніченість.
Найкращі та найгірші дні червня
Сприятливі дні: 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 26
Несприятливі: 13, 23
Дні без багатства (можливі проблеми з грошима): 4, 15
Дні, в які краще остерігатися хвороб: 2, 4, 14, 15, 17, 29, 30
Дні можливих втрат: 12, 23
Літо та здоров'я: поради китайської медицини
З приходом Коня посилюються енергії вогню, а разом з ними і вплив на серце. Китайська традиція рекомендує влітку приділити увагу органам, пов'язаним з елементами Вогню та Води — серцю та сечовидільній системі.
Уникайте крижаних та газованих напоїв. Віддайте перевагу: тутовій ягоді, кавунам, квасолі, устрицям, кориці, шафрану, бутончикам троянд, чаю із насіння лотоса. Ці продукти допомагають збалансувати внутрішню енергію та зміцнюють здоров'я.
Феншуй-прогноз на червень
Щоб посилити особистий успіх, зверніть увагу на енергетично сприятливі сектори будинку:
- Вдалі напрямки: Північний захід (найсприятливіший), Захід, Південний Схід, Північ.
- Нейтральний сектор: Південний захід.
- Несприятливі напрями: Схід та Південь — їх варто уникати, плануючи важливі справи та активності.
Використання сильних зон — це спосіб підвищити успіх, особливо у питаннях кар'єри, фінансів та сімейних відносин.
Гороскоп від мольфара Макса Гордєєва на червень читайте на нашому сайтіаа. а
Фото з відкритих джерел149
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