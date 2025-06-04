Місяць Водяного Коня: східний гороскоп на червень 2025 року

На відміну від «традиційних» астрологів, які вважають, що червень буде спокійним і принесе довгоочікуване розв'язання багатьох проблем, прихильники східної астрології розглядають перший місяць літа як час змін та внутрішньої трансформації.



У східному календарі червень — місяць Коня, і цього року він носить стихію Води (особливо справедливим це передбачення буде для людей, які народилися у 2002 році), пише travelchinaguide.com.

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Таке поєднання протилежностей — гарячого, вогняного Коня та холодної, мудрої Води — породжує потужну, яскраву, суперечливу енергію. У китайській метафізиці це порівнюють із гейзером: вода — субстанція, яка стримує, але в якийсь момент може вибухнути.

«Так і в житті: зовнішній спокій може приховувати шквал пристрастей», — вважають східні мудреці.



Кінь — тварина активна, харизматична і дуже соціальна. Вона вміє привернути до себе людей, легко входить до нових колективів і завжди знайде тему для розмови. Однак Водний Кінь вимагає вміння контролювати внутрішні емоції: імпульсивність може стати слабким місцем. Цей місяць дасть шанс тим, хто навчиться зберігати баланс між вираженням почуттів та їх стримуванням.

Хто у плюсі

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Народжені в день Металу Інь отримають підтримку благородної людини. Це період, коли вам допоможуть, простягнуть руку, ви відчуєте, що не одні. Не бійтеся приймати допомогу — вона піде на благо.

Народжені у червні входять до зони впливу Небесного медика, тому цей місяць підходить для планових медичних процедур, лікування та відновлення після хвороби.

Підводні каміння червня

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Комбінація місяця утворює структуру «небесна в'язниця зустрічає мережу». Це несприятлива конфігурація, яка може приносити перешкоди у починаннях, непорозуміння в сім'ї та навіть провокувати інтриги, скандали та плітки. Особливо напруженою може бути ситуація у жінок — можливі отруєння, погіршення самопочуття та емоційна пригніченість.

Найкращі та найгірші дні червня

Сприятливі дні: 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 26

Несприятливі: 13, 23

Дні без багатства (можливі проблеми з грошима): 4, 15

Дні, в які краще остерігатися хвороб: 2, 4, 14, 15, 17, 29, 30

Дні можливих втрат: 12, 23

Літо та здоров'я: поради китайської медицини

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З приходом Коня посилюються енергії вогню, а разом з ними і вплив на серце. Китайська традиція рекомендує влітку приділити увагу органам, пов'язаним з елементами Вогню та Води — серцю та сечовидільній системі.

Уникайте крижаних та газованих напоїв. Віддайте перевагу: тутовій ягоді, кавунам, квасолі, устрицям, кориці, шафрану, бутончикам троянд, чаю із насіння лотоса. Ці продукти допомагають збалансувати внутрішню енергію та зміцнюють здоров'я.

Феншуй-прогноз на червень

Щоб посилити особистий успіх, зверніть увагу на енергетично сприятливі сектори будинку:

Вдалі напрямки: Північний захід (найсприятливіший), Захід, Південний Схід, Північ.

Нейтральний сектор: Південний захід.

Несприятливі напрями: Схід та Південь — їх варто уникати, плануючи важливі справи та активності.

Використання сильних зон — це спосіб підвищити успіх, особливо у питаннях кар'єри, фінансів та сімейних відносин.

Гороскоп від мольфара Макса Гордєєва на червень читайте на нашому сайтіаа. а

Фото з відкритих джерел

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