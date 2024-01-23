«Їй було 29 років»: Анастасія Коротка вперше розповіла про трагічну загибель рідної сестри

Дружина відомого телеведучого та актора Андрія Бєднякова Анастасія Коротка, яка разом з дітьми тимчасово мешкає в США, вперше розповіла про трагедію в сім’ї. У 29-річному віці пішла з життя її рідна сестра. Вона скоїла самогубство. Про це Анастасія з болем розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай, коли приїздила в Київ під час новорічних свят.

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«Було самогубство. Вона своїм вчинком показала стан, у якому я виросла, але якщо я вийшла з цього стану, то вона не змогла. Їй було 29 років. Вона прожила важке життя. Але це був її вибір. Вона дуже хворіла. Єдине, про що я шкодувала, що не змогла знайти правильних слів, щоб пояснити їй, що цього робити не треба», — сказала Анастасія.

За словами Короткої, трагедія сталася, коли вона якраз приїхала на короткий час зі знімань проєкту «Орел та Решка», ведучою якої вона була. Тоді Анастасія швидко повернулася до роботи, нікому не розповідаючи про особисте. В кадрі намагалася посміхатись та робити безтурботний вигляд.

Як розповіла Анастасія, сестра натякала, що хоче вкоротити собі віку, проте її слова не сприймали серйозно.

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«Вона періодично казала, що хоче це зробити, але я не дуже вірила, що це взагалі можливо. Вона навіть зробила це, коли мені це було зручно… У день, коли я прилітала зі знімань. Ніхто не знав. Я просто не хотіла, щоб мене жаліли», — додала акторка.

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В інтерв’ю Коротка разом з Бєдняковим розповіли, як їм вдається зберігати шлюб на відстані та виховувати двох дітей.

Також дружина Віталія Білоножка Світлана дала перше після похорону інтерв’ю, в якому розкрила підступну хворобу артиста.

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Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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