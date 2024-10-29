Моє рішення: розпалася найвідоміша зіркова пара

Відомий блогер та мандрівник Андрій Бєдняков та акторка Анастасія Коротка оголосили про розлучення. Про новину написала Настя на своїй сторінці у соціальній мережі. Для багатьох шанувальників двох зірок це стало зовсім неочікувано. Відомо, що пара разом 16 років, 10 з яких — у шлюбі. У них є донька та син. З початком повномасштабного вторгнення Настя разом з дітьми знаходиться у Америці. За словами акторки, саме вона стала ініціаторкою їх розриву з Бєдняковим.

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«Яку родину створили, яких дітей народили, як багато разом пройшли! — написала Настя та виклала світлину разом з колишнім чоловіком. - За нас, за здійснення всіх моїх бажань.

За твою адекватність, за те, що проходимо цей важкий і дискомфортний процес розʼєднання максимально комфортно, як дорослі люди, які поважають одне одного. Без сварок, скандалів і звинувачень! Без поливань брудом одне одного.

За твою любов до дітей, це окрема історія! Я так мріяла, щоб в моїх дітей був такий люблячий батько! Ти і це бажання виконав!

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Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми, навпаки, намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було ухвалене таке рішення!

Ми залишаємося не просто друзями, ми залишаємося близькими і рідними людьми не для суспільства, а для нас і дітей! Ми назавжди залишаємося разом в наших дітях, і ніщо не здатне це змінити!!!"

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На пост Короткої одним з перших відреагував сам Бєдняков.

«Класне фото, — написав він у коментарі. — Хоч би твій наступний постійно хропів, був некрасивий і з маленьким піс@ном! Хоча… два таких поспіль — це вже перебор…

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Я поруч. Щоб не було".

Шанувальники пари зізнавались у коментарях, наскільки вони засмучені цією новиною. Були і ті, хто не вірив, що це правда.

«У ваших прощальних постах стільки любові одне до одного, що незрозуміло, чому двоє людей, які кохають одне одного, обирають шлях роз’єднання», — дивувались дописувачі.

«Тепер в кохання вірити стало ще важче», — зізнались у коментарях.

Раніше дружина Володимира Остапчука зізналася, що не боїться розлучення з ним.

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