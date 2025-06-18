- 00:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 18.06 23:02 На закупівлі медобладнання для онкохворих Інституту раку вкрали понад 231 мільйон гривень, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються
- 18.06 22:00 Ароматне масло з анчоусами: просто і смачно
- 18.06 21:30 Ситуація напружена: син Девіда Бекхема Бруклін проігнорував лицарське звання батька
- 18.06 21:01 Як вибрати солодкий кавун у магазині: є перевірені методи
- 18.06 20:52 Україна U21 у грі з червоною карткою поступилася Нідерландам і вилетіла з Євро-2025: відеоогляд матчу
- 18.06 20:45 «Милуючись трояндами художниці Олени Нестерової, неначе відчуваєш їх аромат», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 18.06 20:33 Зробив свідомий вибір на користь військової служби: війна забрала життя 24-річного прикордонника з Чернігівщини
- 18.06 20:06 Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем: сміливо подавайте на святковий стіл
- 18.06 19:54 Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
- 18.06 19:48 У Києві назвали кількість загиблих під час ракетної атаки росіян
Зірки допоможуть: які знаки Східного гороскопу скоро купатимуться в грошах
Мольфар Макс Гордєєв впевнений, що особисте щастя багатьох людей багато в чому залежить від дати народження.
Крім того, зірки багато в чому впливають і на майновий стан чоловіка чи жінки, додають східні астрологи. Так, на поточному тижні, який завершиться 22 червня, настає особливо сприятливий період для представників чотирьох знаків Східного гороскопа, пише астрологічний сайт Your Tango.
18 червня — День Земляного Коня. Для представників цього знака відмінний день для стратегічного планування та побудови чітких фінансових планів.
А Півням краще вийти з зони комфорту та спробувати нові способи роботи. Можна обговорити нові ідеї з партнерами. Це дозволить їм зростати та зміцнювати свої позиції.
19 червня — час для внутрішнього очищення. Козам варто позбутися шкідливих звичок та ментальних блоків, які заважають руху вперед. Зверніть увагу на свій розпорядок дня — саме в дрібницях може ховатися причина витоку енергії та фінансів.
20 червня — День Металевої Мавпи. Сприятливий час для Мавп щодо укладання угод та підписання важливих контрактів. Цього дня варто бути особливо активним та уважним до можливостей. Варто розширити мережу контактів та не боятися брати на себе ініціативу.
Також на везіння людини може впливати не тільки сузір'я, під яким вона народилась, але й число дня народження.
А про що йдеться у східному гороскопі на червень 2025 року, читайте на сайті «ФАКТІВ».10960
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара