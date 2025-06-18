Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок пенсії: як це зробити

Громадяни, які досягли пенсійного віку, отримують пенсію і в той же час продовжують офіційно працювати, мають право на перерахунок виплат, які і непрацюючі пенсіонери. Якщо другій категорії пенсії індексують щороку в березні й вони одразу починають отримувати підвищені виплати, то з першою категорією ситуація дещо інша. Їм перерахунок проводять у квітні, а підвищену пенсію починають виплачувати з червня, з урахуванням попередніх місяців. Це відбувається так, оскільки роботодавцям необхідний час для подача звітності щодо уплати ЄСВ.

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Є й ще одна умова для перерахунку пенсійних виплат працюючим пенсіонерам — вона пов'язана зі страховим стажем. Так, фахівці «Мережі права» пояснили, що виплати перераховують тим громадянам, які після призначення пенсії набули додаткового стажу не менше 24 місяців. Чи стільки ж часу пройшло із попереднього перерахуанку пенсії.

Зазвичай це відбувається автоматично — людині не потрібно звертатися до відповідних органів із заявою. Втім, в одному з випадків заяву доведеться написати.

Йдеться про працюючих пенсіонерів, які здобули менше 24 місяців страхового стажу, але звертаються із заявою на підставі додаткового стажу. Втім, відповідний перерахунок все одно здійснюватимуть не раніше, ніж через 24 місяці від останнього перерахунку або призначення пенсії.

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Разом із заявою пенсіонер має надати паспорт, ІПН, трудову книжку (якщо даних немає у реєстрі) довідки з місця роботи та про зарплату.

Як і у непрацюючих пенсіонерів, у працюючих розмір підвищення індивідуальнаий — він залежить від того, як довго працює людина та яку зарплатню отримувала, сплачуючи з неї податки.

Також із заявою до ПФУ варто звертатися в тому випадку, якіщо перерахунок чомусь своєчасно не провели.

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Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що перерахунок стосується 629 тисяч працюючих пенсіонерів і що розмір доплати буде невеликим. Наприклад, минулого року розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривень, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати — 168,65 гривень.

Фото Pixabay

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