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- 09:26 Перерахунок пенсій заднім числом: хто отримає гроші відразу за кілька місяців
Перерахунок пенсій заднім числом: хто отримає гроші відразу за кілька місяців
З першого червня, як відомо, в Україні проведуть ще один перерахунок пенсій — для працюючих пенсіонерів.
Йдеться про тих українців, у кого з моменту останнього перерахунку (чи призначення) пройшло щонайменше 24 місяці станом на 1 квітня. Про особливість такого перерахунку повідомили у Пенсійному фонді, передає Oboz.UA.
«Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, постановою Кабінету Міністрів України від
Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року. Строк подачі таких звітів — до 10 травня.
Таким чином, у червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та доплату за попередні місяці починаючи з 1 квітня.
Як відомо, в Україні 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Майже кожен четвертий пенсіонер (2,8 млн) продовжує працювати. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6257 грн. Для порівняння, середня пенсія по країні — 5851 грн, або 141 $.
Раніше експерт з пенсійного права Сергій Коробкін розповів про нюанси у спілкуванні пенсіонерів та ПФУ.
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