Перерахунок пенсій заднім числом: хто отримає гроші відразу за кілька місяців

З першого червня, як відомо, в Україні проведуть ще один перерахунок пенсій — для працюючих пенсіонерів.



Йдеться про тих українців, у кого з моменту останнього перерахунку (чи призначення) пройшло щонайменше 24 місяці станом на 1 квітня. Про особливість такого перерахунку повідомили у Пенсійному фонді, передає Oboz.UA.



«Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185 та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 № 10−1», — цитує видання пояснення ПФУ.

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Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року. Строк подачі таких звітів — до 10 травня.

Таким чином, у червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та доплату за попередні місяці починаючи з 1 квітня.

Як відомо, в Україні 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Майже кожен четвертий пенсіонер (2,8 млн) продовжує працювати. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6257 грн. Для порівняння, середня пенсія по країні — 5851 грн, або 141 $.

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Раніше експерт з пенсійного права Сергій Коробкін розповів про нюанси у спілкуванні пенсіонерів та ПФУ.

Ми також розповідали про ситуації, за яких одержувач пенсії може залишитися без виплат.

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