У червні деякі отримають пенсійну надбавку за 3 місяці: кому пощастить і чому

У перший місяць літа українські пенсіонери вже традиційно отримають вікові надбавки від 300 до 570 гривень для тих, кому виповниться 70, 75 та 80 років. Але водночас інші пенсіонери можуть розраховувати на надбавку одразу за 3 місяці.

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За даними РБК-Україна, йдеться про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, який почав проводитися ще у квітні. Однак через терміни подачі даних про зарплату підрахунок і виплата збільшених пенсій відбудуться лише в червні.

Під перерахунок пенсій підпадають лише ті працюючі пенсіонери, які на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або минуло не менше 2 років з моменту останнього перерахунку пенсій. При новому перерахунку буде використовуватися новий розмір зарплати, який отримує пенсіонер, що призведе до зростання пенсійних виплат. Крім того, додаткові виплати будуть виплачені також і за квітень-травень, тобто розраховану по-новому пенсію працюючі пенсіонери отримають одразу за 3 місяці.

Всього, за даними Міністерства соціальної політики, пенсія буде перерахована для 629 тисяч працюючих українських пенсіонерів. Дані 2024 року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривень, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати — 168,65 гривень).

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Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», в Україні новий вал пенсійних шахрайств — пенсіонерам нібито представники Пенсійного фонду пропонують пройти по телефону перереєстрацію для перерахунку пенсій за 2016−2018 роки. Насправді ж аферисти хочуть отримати доступ до карткових рахунків літніх людей та їх заощаджень.

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