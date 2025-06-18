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Як лебідь, рак і щука: експерт здивував описом ситуації на ринку палива
Експерт з питань паливного ринку Сергій Куюн, який раніше розповідав про наслідки переходу України на бензин із додаванням 5% біоетанолу, розповів, які геополітичні чинники впливають на український ринок палива.
В інтерв'ю виданню «Телеграф» керівник групи А-95 окремо відзначив, що внутрішні чинники не впливають на вартість пального — вона залежить від коливання цін на світовому ринку.
«Наразі у нас відбуваються дуже різні, різноспрямовані рухи. Днями роздрібна ціна подорожчала в мережах, дизель залишився стабільним, а скраплений газ подешевшав. Я такого навіть не пам’ятаю, щоб колись таке було — зазвичай ціни на різні види пального рухались в одному напрямку, а тут — в діаметрально протилежних, як лебідь, рак і щука», — сказав Сергій Куюн.
За його словами, зростання вартості бензину, на який націнка була мінімальною прогнузувалося. А ось на дизель вона була надлишковою, що при збільшенні закупівальних цін дозволило спокійно пройти цей період. «А по скрапленому газу провалилася ціна закупівельна», — додав експерт.
За його прогнозом, скраплений газ може подешевшати на гривню, трохи скине в ціні дизельне пальне, а вартість бензину може залишитися такою ж самою.
«Ціни на пальне встановлює ринок. Зокрема, ринок світовий. Навіть якщо ми на 100% себе забезпечимо своєю нафтою, ми все одно будемо встановлювати ціни по світовому ринку», — зазначив експерт та додав, що наразі Україна залежить від імпорту.
Раніше Сергій Куюн розповідав, як після широкомасштабного вторгнення рф у України змінилися постачальники. Так, паливо в країну надходить фактично з чотирьох країн-виробників — Румунії, Польщі, Литви та у невеликих обсягах з Німеччини.
Фото Pixabay77
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